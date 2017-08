Personalrochade bei "SpOn": Nelles geht nach Washington

© Spiegel Online

Roland Nelles, bislang Politik-Chef und Leiter des Berliner Büros von "Spiegel Online" wechselt als Chefkorrespondent nach Washington D.C. und löst dort Veit Medick ab, der nach Berlin wechselt. Das zieht noch diverse weitere Personalien nach sich



Roland Nelles kann sich künftig aus der Nähe anschauen, ob im Weißen Haus wirklich kein Chaos herrscht, wie es der Hausherr gestern nochmal betont hat. Nach acht Jahren als Ressortleiter Politik und Leiter des Berliner Büros von "Spiegel Online" geht er nämlich als neuer Chefkorrespondent in die US-Hauptstadt. Er löst dort Veit Medick ab, der stattdessen ins Hauptstadtbüro des "Spiegel" nach Berlin wechselt.

Das zieht bei "Spiegel Online" in Berlin noch weitere Personalien nach sich. Die Leitung des Berliner Büros übernimmt nun Stefan Kuzmany, der weiterhin aber auch Leiter Meinung und Debatte bleibt. Das Politikressort wird von Berlin aus von Sebastian Fischer und Philipp Wittrock geleitet. Und auch in der Hamburger Zentrale von "SpOn" gibt es Veränderungen: Johannes Korge wird stellvertretender Ressortleiter Politik. Olaf Kanter, der diese Position bisher innehatte, wechselt an den Newsdesk und wird dort Chef vom Dienst.

Barbara Hans, Chefredakteurin von "Spiegel Online": "Mit dem neuen Team werden wir unsere Berichterstattung aus Berlin weiter verstärken und ihr neue Impulse geben. Zugleich steigt die Bedeutung der US-Politik für die Welt. Ich freue mich sehr, dass wir mit Roland Nelles einen so erfahrenen und kompetenten Kollegen für die Rolle des US-Korrespondenten gewinnen konnten."



