MairDumont Media und RTL-Tochter Netletix vor Fusion

MairDumont und die Mediengruppe RTL Deutschland planen ihre Töchter MairDumont Media und Netletix in einem Joint Venture zusammenzuführen. Ziel ist, führender Experte in der Vermarktung digitaler Special-Interest-Angebote zu werden.



01.08.2017 - 15:25 Uhr von Uwe Mantel 01.08.2017 - 15:25 Uhr

Die MairDumont GmbH & Co. KG und die Mediengruppe RTL Deutschland haben am Dienstag angekündigt, die Töchter MairDumont Media und Netletix im Joint Venture MairDumont Netletix zusammenführen zu wollen. Die beiden Unternehmen wollen damit ihre vermarktungstechnische Kompetenz- und Technologieexpertise bündeln. Alle Vermarktungsmandate von MAIRDUMONT Media und NETLETIX sollen auf das Joint Venture übergehen. Damit vereint MAIRDUMONT NETLETIX mit über 200 Publishern und 400 digitalen Angeboten eine Reichweite von über 20 Millionen Unique Usern pro Monat. Los gehen soll es voraussichtlich am 1. Oktober, sofern die Kartellbehörden bis dahin ihre Zustimmung erteilt haben. Beide Standorte in Ostfildern und München sollen bestehen bleiben.

Dr. Frank Mair, Geschäftsführer MairDumont: "Wir haben in den letzten Jahren MairDumont Media zum führenden Special-Interest-Vermarkter im Bereich Reise entwickelt. Der Zusammenschluss mit Netletix ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden und Partnern ein noch breiteres, hochqualitatives Angebot bieten zu können. Dazu verfügt Netletix über technologisches Know-how und Werkzeuge, die eine zukunftsgerichtete Vermarktung beider Portfolien ermöglicht."



Paul Mudter, Geschäftsleiter IP Deutschland, der Vermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland: "Mit zunehmendem Wettbewerb und steigender Relevanz von Technologie wird es für Werbungtreibende immer wichtiger, Spezialisten an ihrer Seite zu haben. Das Joint Venture wird zu einem relevanten Player in der Special Interest Vermarktung, sowohl in der individuellen Publisher-Betreuung als auch in der Beratung der Werbekunden."

