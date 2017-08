RTL Group investiert in VR-Unternehmen Inception

© RTL Group

Die RTL Group steigt als Investor beim isrealischen Unternehmen Inception ein, das 2016 von Benny Arbel und Gigi Levy-Weiss gegründet wurde und im Bereich Virtual Reality tätig ist. Inception bringt eine Kombination aus Inhaltenetzwerk der nächsten Generation, innovativer Technologie in den Bereichen Interaktivität und Nutzererlebnis, sowie mit Fachkenntnis in der Inhalteproduktion mit. Die Inception-App, die für VR-Geräte und Mobiltelefone verfügbar ist, gehört nach Angaben des Unternehmens zu den fünf beliebtesten VR-Video-Apps.

Insgesamt sammelt Inception in der Finanzierungsrunde 15,4 Millionen US-Dollar ein, die RTL Group ist dabei der größte Investor. Nach Abschluss dieser Runde wird die RTL Group dann 15,01 Prozent der Anteile an Inception halten und mit einem Posten im Vorstand sowie einem weiteren Beobachterposten vertreten sein. Inception hat Niederlassungen in Tel Aviv, London, Los Angeles und New York und beschäftigt derzeit insgesamt 26 Mitarbeiter.

Christos Schizas, Vice President Business Development and Group Synergies der RTL Group, wird zukünftig dem Vorstand von Inception angehören. Er sagt: "Virtual Reality ist ein neues Medium für Inhalte und kreative Ideen, die das Herzstück unserer Tätigkeit bilden. Deshalb ist es völlig logisch, neue Wege zu erkunden, um unsere „Total-Video“-Welt durch dieses neue Medium zu erweitern. Wir sehen deutliches Potenzial für Synergien mit unserem bereits bestehenden Portfolio der Inhalteproduktion, Multi-Plattform-Netzwerke und Werbelösungen. Die Erfahrung und der Unternehmergeist von Inception passen perfekt zu unserer Tradition und unseren Fähigkeiten."

Benny Arbel, CEO von Inception, kommentiert: "Virtual Reality ist ein unglaubliches neues Unterhaltungsmedium und bietet Marken und Talenten die fantastische Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen und ihr Publikum wie nie zuvor einzubinden. Durch unsere einzigartige Kombination aus großartiger Technologie und Inhalten wird Virtual Reality besser zugänglich, um Zuschauer in der ganzen Welt zu unterhalten. Gemeinsam können die RTL Group und Inception eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung dieses Erlebnisses spielen, indem sie ihre Fachkenntnisse in den Bereichen Inhalteproduktion, Storytelling und Technologie kombinieren."

