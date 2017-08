eoTV ab Mitte August auch via Satellit zu empfangen

© eoTV

Der kleine Sender eoTV erhöht seine technische Reichweite ab Mitte August massiv, ab dann ist der Kanal nämlich auch rund um die Uhr via Satellit zu empfangen. Zudem hat der Sender Serien-Nachschub für den Herbst angekündigt.



01.08.2017 - 19:21 Uhr von Timo Niemeier 01.08.2017 - 19:21 Uhr

Bereits im März ist bekannt geworden, dass eoTV, das sich auf europäische Serien spezialisiert hat, demnächst auch via Satellit senden will. Mitte des Monats ist es endlich soweit: Ab dem 15. August ist das Programm des kleinen Senders via Astra 19.2° empfangbar, eoTV steigert seine technische Reichweite damit massiv. Schon jetzt ist der Sender über einen automatischen Sendersuchlauf am Satelliten-Receiver oder eingebauten Satelliten-Tuner des Fernsehers zu finden.





"Die Verbreitung über Astra bedeutet für uns einen Zuwachs in der Empfangbarkeit von über 20 Millionen Haushalten im deutschsprachigen Raum", sagt eoTV-Chef Jürgen Hörner. Astra-Chef Christoph Mühleib ergänzt: "eoTV ist mit seinem hochwertigen Programm eine Bereicherung für alle Zuschauer, die über Satellit ihr Fernsehprogramm empfangen. In Deutschland sind das annähernd die Hälfte aller Haushalte."

Darüber hinaus hat eoTV nun noch Serien-Nachschub angekündigt: Ab dem 14. September ist die zweite Staffel der bulgarischen Crime-Serie "Undercover" immer donnerstags zur besten Sendezeit als Free-TV-Premiere zu sehen, außerdem zeigt der Sender ab dem 8. September "Life on Mars" und bereits ab dem 22. August "A Young Doctors Notebook" mit Daniel Radcliffe. Die britische Drama-Serie "Cranford" ist ab dem 11. September zu sehen. Bereits bekannt war, dass "Versailles" ab dem 22. August seine Free-TV-Premiere bei eoTV feiern wird.

