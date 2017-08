Katrina Neylon wechselt von Studiocanal zu Fremantle

© DWDL © FMI

Katrina Neylon heuert als Executive Vice President Global Content bei FremantleMedia International an und ist damit für die Einkaufsstrategie für fikionale und non-fiktionale Inhalte verantwortlich. Sie kommt von Studiocanal



02.08.2017 - 11:03 Uhr von Uwe Mantel 02.08.2017 - 11:03 Uhr

FremantleMedia International, der internationale Vertriebsarm von Fremantle, holt sich Verstärkung: Katrina Neylon leitet ab sofort das schon existierende Global-Content-Team von FMI und verantwortet die Einkaufsstrategie für alle fiktionalen und non-fiktionalen Inhalte. Sie arbeitet dabei sowohl mit konzern-internen wie externen Produzenten um in Inhalte zu investieren, sie zu entwickeln und zuzukaufen.

Sie stößt im kommenden Monat zum Team hinzu und berichtet direkt an CEO Jens Richter. Der lobt in einem Statement ihre große Reputation, ihre tiefgreifende Kenntnis der Branche wie auch ihre exzellenten Beziehungen zu Produzenten. Katrina Neylon kommt von Studiocanal, wo sie zueltzt EVP of International Sales and Marketing war. Zuvor hatte sie das EMEA-Sales-Team bei Shine International geleitet.

Teilen