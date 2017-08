Vin Diesel will "Miami Vice" bei NBC neu auflegen

© Screeenshot YouTube

Es steht wohl das nächste Reboot ins Haus: Vin Diesel hat angekündigt, mit seiner Produktionsfirma OneRace Films und Chris Morgan eine Neufassung vom 80er-Klassiker "Miami Vice" drehen zu wollen. Ausstrahlen will diese der US-Sender NBC.



03.08.2017 - 11:11 Uhr von Kevin Hennings 03.08.2017 - 11:11 Uhr

Nachdem Vin Diesel in den letzten Jahren vor allem für die "Fast and the Furious"-Reihe gearbeitet hatte, verkündet er nun, dass er ein neues, großes Projekt angehen wird. In Zusammenarbeit mit dem US-Sender NBC und dem "Fast and the Furious"-Autoren Chris Morgan, wollen er und seine Produktionsfirma OneRace Films eine Neuauflage der Krimi-Serie "Miami Vice" drehen. Wer die legendären Polizisten James "Sonny" Crockett und Ricardo Tubbs spielt, wurde noch nicht verkündet.

Im Original waren es Don Johnson und Philip Michael Thomas, die mit coolen Sprüchen auf Verbrecherjagd gegangen sind. Insgesamt sind fünf Staffeln entstanden, die auch schon damals bei NBC zu sehen waren. Nach dem Ende 1989 folgte 2006 die erste Neuauflage in Form eines Kinofilms, in dem Jamie Foxx und Collin Farrell die Hauptrollen übernommen haben.

Vin Diesel und "Miami Vice" folgen damit einem weiterhin anhaltendem Trend der Serien-Reboots. Zuletzt wurden erst "MacGyver", "Lethal Weapon" und "Rush Hour" neu aufgesetzt, seit 2015 ist zudem eine Serienversion der Film-Reihe "Rambo" geplant, die jedoch noch nicht konkreter kommuniziert wurde.

