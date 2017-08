BR verschiebt "Blickpunkt Sport" auf den Sonntag

© BR

Zum Start in die neue Bundesliga-Saison müssen sich auch die Zuschauer des BR umgewöhnen. Der Sportklassiker "Blickpunkt Sport" läuft künftig sonntags, Hintergrund ist die neue Bundesliga-Sendung bei Nitro.



03.08.2017 - 12:35 Uhr von Timo Niemeier 03.08.2017 - 12:35 Uhr

Die BR-Sendung "Blickpunkt Sport" wird ab dem 13. August immer am Sonntagabend ab 21:45 Uhr zu sehen sein und damit nicht mehr am Montagabend. Das hat der BR nun bekanntgegeben. Ganz freiwillig nimmt der Sender diese Verschiebung aber nicht vor: Wegen der Änderung bei den TV-Rechten dürfen die Dritten montags bis Mitternacht keine Spielausschnitte vom aktuellen Spieltag der 1. und 2. Bundesliga mehr zeigen. Diese Rechte hat sich bekanntlich Nitro gesichert, wo in dieser Woche ja auch schon "100% Bundesliga" startete.

BR-Sportchef Klaus Kastan sagt: "Ohne Bilder aus den Erst- und Zweitliga-Stadien könnten wir am Montag einen zentralen Teil des Sport-Wochenendes nur noch äußerst eingeschränkt abbilden. Das hätte dann aber nichts mehr mit einem aktuellen Sportmagazin zu tun, wie wir es verstehen. Wir bedauern, dass sich ,Blickpunkt‘-Fans wieder an einen neuen Sendeplatz gewöhnen müssen. Aber nur so können wir auch in Zukunft eine aktuelle, umfassende und interessante Sendung aufrechterhalten, wie sie die Zuschauer zu Recht von uns erwarten."

"Blickpunkt Sport" soll künftig an allen Bundesliga-Wochenenden sonntags von 21:45 bis 23.00 Uhr zu sehen sein - wenn keine Bundesliga ansteht, ist die Sendung um rund 15 Minuten kürzer. Die Sendung besteht in der Regel aus zwei wesentlichen Elementen: Nach der Begrüßung wird aus dem Münchner Studio zur "Sportschau" in Köln geschaltet, die wie gehabt zentral für alle ARD-Dritten die Höhepunkte der Bundesliga-Sonntagsspiele zusammenfasst. Danach geht es weiter mit der Berichterstattung über das weitere sportliche Geschehen aus bayerischer Perspektive mit Fußball und vielen anderen Sportarten. Dabei soll auch der Regionalsport nicht zu kurz kommen, die Inhalte von "Blickpunkt Sport Bayern" sollen künftig in die Sendung integriert werden, als eigenständiger Titel entfällt das Format.

Es ist übrigens nicht der erste Sendeplatzwechsel, den "Blickpunkt Sport" mitmacht. Bis 2012 lief die Sendung schon einmal montags, musste dann aber aufgrund schlechter Quoten auf den Sonntag. Im Zuge der Programmreform im vergangenen Jahr wechselte das Format dann wieder auf den Montag. Damit soll es mit der neuen Moderatorin Julia Scharf (im Wechsel mit Markus Othmer) weniger um die Nachberichterstattung der sportlichen Ereignisse am Wochenende gehen sondern mehr um Hintergründe sowie unterhaltsame Inhalte", hieß es damals vom Sender. Nun also wieder die Rolle rückwärts.

