Arte/ZDF: Zombie-Film "Endzeit" liegt in weiblicher Hand

Arte und das ZDF haben bekanntgegeben, dass sie für einen Zombiefilm zusammenarbeiten werden, die Dreharbeiten zu "Endzeit" laufen seit wenigen Tagen. An dem Projekt sind ausschließlich Frauen beteiligt.



03.08.2017

In Thüringen wird es düster: Seit dem 1. August laufen die Kameras für "Endzeit", einer Arte/ZDF-Koproduktion mit Grown Up Films, die sich einem Zombie-Szenario widmet. Das Team, dass sich dieser Aufgabe annimmt, besteht ausschließlich aus Frauen. So spielen unter anderem Gro Swantje Kohlhof, Maja Lehrer, Trine Dyrholm Schlüsselrollen, während Carolina Hellsgård die Regie führt und nach einem Drehbuch von Olivia Vieweg arbeitet. Gedreht wird unter anderem in Kirchberg, an der Talsperre Leibis, in Heldrungen und in Gera.

In "Endzeit" wurde die Menschheit von Untoten überrannt. Lediglich Weimar und Jena sind dank eines Schutzzaunes die vermutlich letzten Orte menschlicher Zivilisation. Als sich die 22-jährige Vivi (Gro Swantje Kohlhof) und die 26-jährige Eva (Maja Lehrer) zwischen den Städten schutzlos auf freiem Feld wiederfinden, müssen sie wohl oder übel gemeinsam den Kampf gegen die Zombies aufnehmen.

