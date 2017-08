n-tv startet Interview-Reihe mit Spitzenkandidaten

© n-tv

Der Nachrichtensender n-tv hat einen Ausblick auf sein Wahlprogramm gegeben und dabei unter anderem eine Interview-Reihe angekündigt, in der die Spitzenkandidaten der Parteien interviewt werden. Angela Merkel hat darauf offenbar keine Lust.



Mitte August will n-tv in die heiße Phase seiner Berichterstattung rund um die Bundestagswahl eintauchen. Herzstück dieser ist die Interview-Reihe "Wieso Sie…?", in der Heike Boese, Christopher Wittich und Christof Lang Spitzenpolitiker der Parteien zu Interviews treffen. Los geht’s am 18. August mit Martin Schulz (SPD), die Interviews laufen jeweils um 17:30 Uhr und werden am selben Abend um 23:30 Uhr wiederholt. Neben Schulz werden auch Christian Lindner (FDP, 31. August), Horst Seehofer (CSU, 7. September), Sahra Wagenknecht (Linke, 8. September) und Katrin Göring-Eckardt (Grüne, 18. September) an der Interview-Reihe teilnehmen.

Neben der AfD hat auch Angela Merkel keine Lust auf die n-tv-Sendung, in der nicht nur die Moderatoren Fragen stellen, sondern in der auch Bürger zu Wort kommen und die Politiker mit ihren Sorgen konfrontieren sollen. Neben dieser Interview-Reihe dreht sich auch bei "Klamroths Konter" ab dem 15. August alles um die Wahl im September, bis zum Wahltag wird Klamroth wöchentlich dienstags ab 23:30 Uhr einen Gast in seiner Sendung begrüßen.

Die Reportage-Reihe "Nah dran!!" beschäftigt sich zwischen dem 4. und 15. September in den News-Strecken um 12, 16 und 18 Uhr mit Themen, die den Menschen in Deutschland auf der Seele brennen. Dazu reisen die beiden Reporter Fabricia Josten und Benjamin Geese quer durchs Land und fragen, was in den verschiedenen Regionen gut läuft und was eher nicht. Torsten Knippertz kümmert sich am 4. September in seiner Sendung "Jetzt Knippertz!" um das Thema "Mangelware Wohnraum: Wer stoppt die Mietpreis-Abzocke?".

Daneben startet n-tv im August via Social Media eine Aktion mit kurzen Videos, in denen Moderatoren wie Marie Görz, Marcel Wagner oder Etienne Bell dazu animieren, zur Wahl zu gehen (Video unten). "Die Menschen haben Fragen und erwarten von Politikern Antworten. Hier sind wir als verlässlicher Nachrichtenanbieter gefragt, Orientierung zu geben und bei der Meinungsbildung zu unterstützen", sagt n-tv Chefredakteurin Sonja Schwetje. "In unseren Interview- und Talksendungen beleuchten wir, wofür welche Partei steht und welche Folgen bestimmte Entscheidungen haben. Darüber hinaus schauen wir, was den Wählern konkret im Alltag unter den Nägeln brennt."

Am Wahltag selbst melden sich Anchor Christoph Teuner und n-tv-Politik-Experte Heiner Bremer ab 17:15 Uhr mit Analysen und Hintergründen. Von 17:45 bis mindestens 18:45 Uhr präsentieren Isabelle Körner (n-tv) und Peter Kloeppel (RTL) im Rahmen einer gemeinsamen Wahl-Sondersendung erste Hochrechnungen. n-tv will den ganzen Abend über aktuelle Ergebnisse und Interviews liefern.

