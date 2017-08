"This Time Next Year": RTL-Neustart kommt im September

© MG RTL D / Frank Hempel

Im September bringt RTL seinen mit Spannung erwarteten Neustart "This Time Next Year" mit Jan Hahn an den Start. Das Besondere: Während für die Zuschauer nur eine Sekunde vergangen ist, haben die Teilnehmer ein ganzes Jahr hinter sich.



03.08.2017 - 14:43 Uhr von Alexander Krei 03.08.2017 - 14:43 Uhr

Wohl für kaum ein anderes RTL-Format war die Planungszeit so groß wie für "This Time Next Year". Vor einem Millionenpublikum machen die Kandidaten ein öffentliches Versprechen, wie sich ihr Leben in einem Jahr verändert haben soll - die Zuschauer sehen das Ergebnis allerdings sofort, weil zwischen den beiden Aufzeichnungs-Terminen zwölf Monate vergangen sind. Dem Publikum ermöglicht dieser Kniff den direkten Vergleich: Nachdem die Kandidaten ihr Vorhaben geäußert haben, verabschieden sie sich durch die "This Time"-Tür, um wenige Sekunden später durch die "Next Year"-Tür erneut das Studio zu betreten und zu erzählen, ob und wie sie ihr Ziel erreicht haben.





RTL zeigt die Show, die ihren Ursprung in Großbritannien hat und im vorigen Jahr zu den Überraschungs-Hits der Fernsehmesse MIPTV zählte, ab dem 11. September jeweils montags um 21:15 Uhr und damit im Anschluss an "Wer wird Millionär?". Moderiert wird "This Time Next Year - Heute in einem Jahr" von Jan Hahn, der für den Kölner Sender bereits seit einiger Zeit das Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland" präsentiert. Die Produktion des Formats, von dem zunächst vier Folgen geplant sind, übernimmt ITV Studios Germany.



In der ersten Staffel geht es unter anderem um einen 26-Jährigen, der mit 18 durch einen Unfall beide Füße und seinen linken Arm verlor und in einem Jahr einen Marathon laufen möchte. Eine Mutter und ihr Sohn möchten dagegen in einem Jahr zusammen 80 Kilo abgenommen haben und aus einer unglücklichen jungen Frau soll in dieser Zeit ein selbstbewusster junger Mann werden, der endlich mit sich im Reinen ist. Ihren Weg bis zum Ziel dokumentieren die Teilnehmer in einem Videotagebuch, zudem werden sie bei Schlüsselmomenten durch Kamerateams begleitet.

Abseits von "This Time Next Year" hat RTL außerdem die Rückkehr zweier Dauerbrenner in Aussicht gestellt. So gibt es ab dem 13. September mittwochs um 20:15 Uhr vier neue Folgen der Rankingshow "Die 25" zu sehen, ehe sich die Actionserie "Alarm für Cobra 11" einen Tag später mit gleich 13 neuen Folgen zurückmeldet. Zum Auftakt der neuen Staffel läuft eine Episode in Spielfilmlänge.



