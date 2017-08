Johann Lafer bekommt seine eigene Zeitschrift

© Jahreszeiten Verlag GmbH

Mit seinen Büchern und TV-Auftritten ist Johann Lafer seit vielen Jahren ein gefragter Mann. Jetzt bekommt der Koch auch noch seine eigene Zeitschrift. Zum 60. Geburtstag im September erscheint die erste Ausgabe im Handel.



03.08.2017 - 18:44 Uhr von Alexander Krei 03.08.2017 - 18:44 Uhr

Barbara Schöneberger hat ein eigenes Frauenmagazin - und auch Johann Lafer geht nun gewissermaßen unter die Zeitschriftenmacher. Der Jahreszeiten Verlag hat jetzt den Start eines Magazins in Aussicht gestellt, das auf den Namen des bekannten TV-Kochs hören wird. Am 27. September - und damit pünktlich zu seinem 60. Geburtstag - kommt die erste Ausgabe von "Lafer - Das Journal für den guten Geschmack" auf den Markt. Für das zweite Halbjahr sind zwei Ausgaben geplant, 2018 soll "Lafer" mindestens vierteljährlich erscheinen, kündigte der Verlag an.

Neben feuilletonistischen Lesestücken, kulinarischen Reisethemen, Fotoreportagen rund um die Natur und das Handwerk will das Magazin auch Portraits populärer Genießer sowie Interviews und "opulent fotografierte Rezeptstrecken von Starfotograf Michael Wissing" bieten. Und natürlich geht es auch um Lafer selbst: Rund 40 von ihm kommentierte Rezepte sollen in jeder Ausgabe erscheinen. "Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem kompetenten Redaktionsteam ein so anspruchsvolles Konzept umzusetzen. Ich reise dafür durch die halbe Welt, um Reportagen über die Weinlese, die Olivenernte oder die Märkte und Küchen Asiens einzufangen", sagt Johann Lafer.

"Der Markt der Celebrity- oder Testimonial-Magazine ist in vielen Auslandsmärkten eines der erfolgreichsten Segmente überhaupt. Auch in Deutschland ist die Gattung inzwischen erfolgreich, Barbara Schönebergers 'Barbara' ist dafür ein gutes Beispiel", so Peter Rensmann, Geschäftsführung Marketing und Sales im Jahreszeiten Verlag. "Im boomenden Segment der kulinarischen Medienangebote ist das Konzept, das wir mit Johann Lafer erarbeitet haben, einzigartig. Wir sind begeistert, mit unserem langjährigen Buchautor Johann Lafer intensiver zusammen zu arbeiten und erleben ihn gemeinsam mit dem Redaktionsteam als äußerst kreativen und leidenschaftlichen Gestalter."

