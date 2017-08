Jan Böhmermann macht Ausstellung über "Deuscthland"

© ZDF/Ben Knabe

"Die Gegenwart muss mit Kunst bezwungen und gefasst werden": Jan Böhmermann und die bildundtonfabrik arbeiten gerade an einer Ausstellung mit dem Titel "Deuscthland", die ab November für mehrere Wochen in Düsseldorf zu sehen sein wird



04.08.2017 - 14:54 Uhr von Uwe Mantel 04.08.2017 - 14:54 Uhr

"wenn das alles echt und kein quatsch ist in was für eine zeit & land & welt leben wir überhaupt" - dieser Frage wollen Jan Böhmermann und das Team der bildundtonfabrik ab dem 24. November in einer Ausstellung im NRW-Forum in Düsseldorf nachgehen. Geplant sei eine "Mischung aus Kunst, Satire und Jahresrückblick im Superwahljahr 2017", so eine Sprecherin des NRW-Forums gegenüber dem WDR.

Auf der Website des NRW-Forums heißt es zur Ankündigung der Ausstellung: "Helmut Kohl ist tot. Die BRD häutet sich. Die rasenden Veränderungen der Welt, die nebelige Verunsicherung der Menschen in Deutschland, die Gegenwart muss mit Kunst bezwungen und gefasst werden. Ist das noch Satire oder schon Revolution?" Während der gesamten Laufzeit, die bis zum 4. Februar 2018 angesetzt ist, soll das Werk von Abendveranstaltungen begleitet werden, unter anderem mit William Cohn und Jan Böhmermann selbst. Termine dafür stehen noch nicht fest. Womöglich kann man dort aber auch auf eine Dose Alkoholcola hoffen - als Projektpartner wird jedenfalls "Glump" aufgeführt.

