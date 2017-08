ProSieben Maxx sichert sich weitere Anime-Premieren

© ProSieben Maxx

Japanische Animeserien erfreuen sich bei ProSieben Maxx weiterhin großer Beliebtheit. Jetzt hat der Sender ein neues Serien- und Filmpaket erworben, das viele Erstausstrahlungen beinhaltet. Ab Oktober laufen Animes auch in der Primetime.



06.08.2017 - 15:00 Uhr von Alexander Krei 06.08.2017 - 15:00 Uhr

Die Ausweitung der Anime-Schiene hat ProSieben Maxx in den vergangenen Wochen einen ordentlichen Marktanteils-Zuwachs in der Daytime beschert - erst in den zurückliegenden Tagen verzeichnete etwa "Naruto Shippuden" mehrfach fast fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Und der Nachschub ist bereits gesichert, wie der Sender jetzt gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

Demnach hat ProSieben Maxx ein exklusives Anime-Serien- und Spielfilmpaket von KSM Anime erworben, das zahlreiche Lizenzen in deutscher Erstausstrahlung umfasst, darunter die komplette "Naruto"-Movie-Reihe sowie die "Gintama" und die "Hunter X Hunter"-Filme. Die Serie "Hunter X Hunter" wird darüber hinaus im kommenden Jahr ihre Premiere bei ProSieben Maxx feiern. "Anime hat bei unseren jungen, männlichen Zuschauern einen extrem hohen Stellenwert. Umso mehr freue ich mich, dass wir unserem Publikum TV-Premieren wie 'Hunter X Hunter' oder die 'Naruto'-Filme bieten können", sagte Senderchef Daniel Rosemann.

Tatsächlich funktionieren die Anime-Produktionen bei ProSieben Maxx längst nicht nur am Vorabend. Als der Sender im Frühjahr erstmals Anime-Spiele in der Primetime zeigte, lag der Marktanteil der Free-TV-Premiere von "Dragonball Z: Resurrection F" bei 3,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe, in der Kernzielgruppe der 14- bis 39-jährigen Männer kam der Film gar auf 10,7 Prozent. Verständlich also, dass ProSieben Maxx ab Oktober freitags um 20:15 Uhr weitere Anime-Filme in deutscher Erstausstrahlung zeigen will.

Teilen