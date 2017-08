Sat.1 lässt restliche "PBB"-Bewohner aus dem Sack

© SAT.1

Wenige Tage vor dem Start der fünften Staffel ist das Teilnehmerfeld von "Promi Big Brother" komplett. Sat.1 hat am Montag die restlichen sechs Kandidaten offiziell bestätigt, darunter Willi Herren, Sarah Kern und Mister Germany 2017.



Nachdem Sat.1 bereits vor dem Wochenende die ersten sechs Kandidaten der neuen "Promi Big Brother"-Staffel nannte, ließ der Sender nun auch die zweite Hälfte aus dem Sack. Den "Promi"-Begriff legt man dabei aber zumindest bei einigen der Teilnehmer erneut sehr großzügig aus - oder haben Sie schon einmal etwas von der Perfomancekünstlerin Milo Moiré gehört?

Moiré wurde während ihrer Nackt-Aktionen in der Vergangenheit sogar schon verhaftet und kennt sich daher mit Isolation gut aus. "Vor einem Jahr saß ich 24 Stunden in Einzelhaft. Das war ganz schrecklich und verstörend", sagt sie. "Von einem Schlag auf den anderen war ich nicht mehr Teil der Gesellschaft, sondern eine Kriminelle. Das macht einen verrückt, wenn man da alleine sitzt und nichts hat, womit man sich beschäftigen kann. Zum Glück ist es diesmal keine Einzelhaft."

Komplettiert wird das Teilnehmer-Feld durch Selfmade-Millionär Jens Hilbert, Dominik Bruntner, seines Zeichens Mister Germany 2017, sowie "Caught in the Act"-Sänger Eloy de Jong, die Mode-Designerin Sarah Kern und den "Lindenstraßen"-Schauspieler Willi Herren. Bereits bekannt war, dass in diesem Jahr auch Claudia Obert, Evelyn Burdecki, Steffen von der Beeck, Zachi Noy, Maria Hering und Sarah Knappik bei "Promi Big Brother" teilnehmen werden (DWDL.de berichtete).

Die nunmehr fünfte Staffel der von Endemol Shine Germany produzierten Realityshow wird am Freitag um 20:15 Uhr an den Start gehen, die weiteren Folgen zeigt der Sender danach zwei Wochen lang täglich um 22:15 Uhr. Als Motto hat man sich vielsagend für "Alles oder Nichts" entschieden - was genau das für die Bewohner bedeutet, ließ Sat.1 bislang offen. Klar ist dagegen, dass Moderator Jochen Schropp durch Jochen Bendel Unterstützung erhalten wird.

