Sat.1 nennt erste sechs Kandidaten für "Promi Big Brother"

© SAT.1

Model, Luxuslady, Fitness-Bloggerin, "Bachelor"-Sternchen, "Eis-am-Stiel"-Star, Medien-Berater - so lesen sich die Berufsbeschreibungen der ersten sechs Kandidaten der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother"



04.08.2017 - 09:48 Uhr von Uwe Mantel 04.08.2017 - 09:48 Uhr

Die Wochen der Spekulationen, wer wohl in diesem Jahr ins "Promi-Big-Brother"-Haus zieht, finden langsam ihr Ende: Sat.1 hat nun die ersten sechs Namen offiziell gemacht - auch wenn sie vielen vermutlich erstmal wenig sagen werden. Einziehen werden nämlich Claudia Obert, Evelyn Burdecki, Steffen von der Beeck, Zachi Noy, Maria Hering und Sarah Knappik.

Das sind einige Namen mit Erklärungsbedarf. Der Reihe nach: Zachi Noy ist bekannt aus den "Eis-am-Stiel"-Filmen aus den 70ern und 80ern, wo er in der Rolle des Johnny zu sehen war. Der inzwischen 64-Jährige verspricht schonmal nackte Tatsachen: "Eigentlich habe ich kein Problem damit, vor anderen Leuten zu duschen. Mein nackter Hintern war auf allen Kinoleinwänden der Welt zu sehen, da macht mir das bei 'Promi Big Brother' wenig aus."

Maria Hering sagt vielen vielleicht eher unter dem Namen ihres Ex-Freundes etwas: Yotta. "Früher habe ich das Leben meines Ex-Partners gelebt. Jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ich stehe auf wann ich will, ich mache Sport wann ich will und ich arbeite für mein eigenes Geld. Ich bin selbstbestimmt und das genieße ich." Diese Selbstbestimmtheit gibt sie mit dem Einzug ins Big-Brother-Haus aber bekanntlich ab. Steffen von der Beeck ist ebenfalls bislang eher wegen seiner ehemaligen Partnerin bekannt: Er war der Ex von Jenny Elvers und ist ansonsten "Medien-Berater". Er sagt: "Ich finde, es ist an der Zeit, dass jeder, der will, sich jetzt mal eine eigene Meinung über mich bilden kann."

Evelyn Burdecky könnte man schonmal kurz beim "Bachelor" erspäht haben und auch sie möchte etwas geraderücken. "Beim 'Bachelor' hatte ich nur zehn Minuten Sendezeit und wurde als kleine Zicke dargestellt, die ich eigentlich nicht bin. Ich gehe ins Haus, weil ich die andere Seite der Evelyn zeigen möchte - die herzliche, lustige, lebensfrohe Evelyn, die Streit am liebsten aus dem Weg geht." Bleibt noch Claudia Obert, die ab und an als "Hamburgs schrillste Luxus-Lady" durch die Boulevard-Medien ging. Und natürlich Sarah "Dingens" Knappik, bekannt vor allem aus dem Dschungelcamp. Diesmal soll alles anders werden. Mein letztes Projekt, bei dem ich 24 Stunden gefilmt worden bin, war 2011. Seitdem hat sich einiges bei mir getan. Für mich ist es spannend, wie ich die Situation diesmal meistern werde, weil ich auch älter geworden bin: erwachsener, reifer, entspannter und auch ein bisschen ruhiger."

Noch 7 Tage bis zum Start von #PromiBB! Und Big Brother hat uns jetzt die ersten sechs Bewohner verraten. pic.twitter.com/8CYdZHD8Cv — SAT.1 (@sat1) August 4, 2017

Teilen