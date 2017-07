"Promi BB": Elvers wird zur morgendlichen Kommentatorin

© DWDL / Sat.1

Vor vier Jahren gewann Jenny Elvers die erste Staffel von "Promi Big Brother", nun soll sie für die Show wieder eine Rolle im Sat.1-Programm spielen. Laut "BamS" wird die Schauspielerin für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" das Geschehen kommentieren.



30.07.2017 - 11:08 Uhr von Marcel Pohlig

Keine zwei Wochen mehr bis zum Start der neuen Staffel "Promi Big Brother", bei der nach dem Quoteneinbruch im vergangenen Jahr traditionell mal wieder alles anders sein soll. Während sich Sat.1 zum Konzept der neuen Staffel, die offenbar unter dem Motto "Alles oder nichts" steht, noch ausschweigt und bislang nur bestätigte, auf Live-Publikum und die sixx-"Late-Night" zu verzichten und Jochen Bendel mit in die täglichen Shows zu holen, sickern über die Boulevardmedien immer wieder neue Infos und Spekulationen durch.

Der große Bruder strahlt dabei auch in diesem Jahr wieder auf das übrige Programm der Sendergruppe aus. Eine größere Rolle soll die Reality-Show offenbar auch im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" spielen. Laut "Bild am Sonntag" hat der Sender für seine Morgenschiene Jenny Elvers verpflichtet. Die Schauspielerin, die nach ihrer Alkoholkrankheit im Jahr 2013 selbst an der ersten Staffel "Promi Big Brother" teilnahm und das Haus als Siegerin verließ, soll im "Frühstücksfernsehen" dem Bericht zufolge das Geschehen im Haus kommentieren.

Wie die "BamS" darüber hinausgehend erfahren haben will, soll auch ihr Ex-Freund Steffen van der Beeck an der Reality-Show teilnehmen. Beide trennten sich nach vier Jahren Beziehung im Frühjahr. Die inoffizielle Teilnehmerliste wird damit immer länger. Erst am Samstag berichtete die "Bild", dass Dschungel-Legende Sarah "Dingens" Knappik an "Promi Big Brother" teilnehmen soll. Zu den weiteren bislang spekulierten Teilnehmern gehören Sarah Kern, Monique Simon, Maria Yotta, Willi Herren, Eloy de Jong, Silva Gonzales und Marc Terenzi. Manche Namen kennen Sie vielleicht ja doch.

