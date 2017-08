AMC sichert sich "Weinberg" für seinen SVoD-Dienst

© Turner

"Weinberg", die erste Dramaserien-Eigenproduktion von TNT Serie, ist demnächst auch in Großbritannien, den USA, Irland und Kanada zu sehen. AMC Networks hat sich die Rechte für seinen SVoD-Dienst "Shudder" gesichert.



07.08.2017 - 11:45 Uhr von Uwe Mantel 07.08.2017 - 11:45 Uhr

Unter dem Namen "The Valley" findet die von Bantry Bay für TNT Serie produzierte Mysteryserie "Weinberg" nun auch ihren Weg in die USA und nach Großbritannien: AMC Networks hat die Rechte bei Beta Film erworben und wird den Sechsteiler bei seinem SVoD-Dienst Shudder zeigen, der sich generell auf Horror-Inhalte spezialisiert hat.

In "Weinberg" spielt Friedrich Mücke einen Mann, der im Nebel auf einem Weinberg aufwacht, sich aber an nichts mehr erinnern kann - nicht wie er dorthin gekommen ist, nicht an sein bisheriges Leben und noch nicht mal an seinen Namen. Neben ihm hängt die Leiche einer jungen Frau in den Weinreben.

