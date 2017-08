RTL II gewinnt Robin Schulz für neue Werbekampagne

© RTL II

Die Musik von Robin Schulz wird in den kommenden Wochen verstärkt bei RTL II zu hören sein. Der DJ und Produzent ist in den aktuellen On-Air-Werbetrennern des Senders zu sehen, die auf der Party-Insel Ibiza entstanden sind.



Ab sofort startet RTL II eine Musik-Kooperation mit dem Star-DJ und Produzenten Robin Schulz. In den Werbetrennern des Senders ist er fortan mit seinem aktuellen Hit "Ok", den er gemeinsam mit James Blunt umgesetzt hat, zu sehen und hören. Die Werbetrenner wurden auf Ibiza gedreht, die Bildmotive variieren - in Anlehnung an die CI des Albums "Uncovered" - nicht nur zwischen verschiedenen Locations, sondern auch zwischen schwarz-weiß und farbig.

"Robin Schulz zählt schon jetzt zu den international erfolgreichsten deutschen Künstlern. Seine Tracks führen regelmäßig die nationalen und internationalen Charts an. Gleichzeit gilt er als nahbar und authentisch und passt damit optimal zu RTL II und unserer jungen Zielgruppe", so Carlos Zamorano, Direktor Marketing & Kommunikation bei RTL II. Gregor Stöckl, Head of Marketing Domestic bei Warner Music, betont indes die "konsequente, punktgenaue Fortführung unserer bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit".

In der Vergangenheit hatte RTL II bereits entsprechende Kooperationen mit Künstlern wie David Guetta, Enrique Iglesias, Tim Bendzko und Elli Goulding. Die aktuelle Kampagne wurde von der Agentur MeHappy umgesetzt.

