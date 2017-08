"Game of Thrones": Hacker wollen Geld von HBO

© HBO

Der US-Bezahlsender HBO wird von kriminellen Hackern erpresst. Die unbekannten Angreifer fordern Geld und drohen andernfalls mit weiteren Leaks. Ein Skript der bevorstehenden Folge von "Game of Thrones" ist bereits veröffentlicht worden.



08.08.2017 - 12:06 Uhr von Alexander Krei 08.08.2017 - 12:06 Uhr

Der vor mehr als einer Woche bekannt gewordene Hacker-Angriff auf HBO weitet sich aus. Amerikanische Medien berichten jetzt, dass die Angreifer interne Dokumente veröffentlicht haben, darunter auch die Zusammenfassung eines Skripts der anstehenden Folge des Serien-Hits "Game of Thrones". Auch Emails eines HBO-Verantwortlichen sollen sich unter den Daten befinden.

Das US-Magazin "Wired" und der Branchendienst "The Hollywood Reporter" haben die Datenpakete zugespielt bekommen, das auch ein an HBO-Chef Richard Plepler adressiertes Video beinhaltet. In einer von einem "Mr. Smith" unterzeichneten Laufschrift wird eine hohe Geldsumme gefordert, die in der öffentlich gemachten Version allerdings nicht explizit genannt wird. Sollte HBO nicht bezahlen, drohen die Hacker mit der Veröffentlichung weiteren Materials.

Die Leaks würden zu seinem "schlimmsten Alptraum" werden, schreiben die Datendiebe an den HBO-Chef und fordern ihn auf, eine "weise Entscheidung" zu treffen. Ein HBO-Sprecher erklärte gegenüber "Wired", der Sender habe bereits weitere Enthüllungen erwartet. Die bisherigen Untersuchungen hätten jedoch keinen Grund ergeben zu glauben, dass das E-Mail-System von HBO als Ganzes kompromittiert worden sei. Man werde weiter mit externen Cybersicherheitsfirmen und Behörden zusammenarbeiten.

Nach Angaben der Hacker wurden Daten in einem Umfang von 1,5 Terabyte gestohlen. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Angriffen gegen TV-Sender oder Hollywood-Studios gekommen. Erst im Mai wurden die zehn neuen Folgen der Netflix-Serie "Orange Is The New Black" vorab von Hackern ins Netz gestellt. Netflix weigerte sich damals, den Erpressern Geld zu zahlen.

