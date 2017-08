Facebook löscht Eintrag von Dunja Hayali

© ZDF/Marcus Höhn

Weil sie von einem Facebook-Nutzer beleidigt worden ist, hat Dunja Hayali dessen Post auf ihrer Seite geteilt und in ähnlicher Sprache zurückgeschossen. Nun hat Facebook diese Antwort Hayalis gelöscht - und offenbart so mal wieder Lücken im System.



08.08.2017 - 17:32 Uhr von Timo Niemeier 08.08.2017 - 17:32 Uhr

Seit Jahren schon steht Facebook für Hasskommentare in der Kritik, die das soziale Netzwerk auf seiner Plattform zulässt. Dunja Hayali kann ein Lied davon singen, die ZDF-Moderatorin ist immer wieder Anfeindungen von Internet-Pöblern ausgesetzt. So auch vor wenigen Tagen, als ein Nutzer sie unter einem ihrer Posts beleidigte. Hayali machte einen Screenshot davon und antwortete in deftiger Sprache. Den Namen des Users machte sie unkenntlich - "damit ihre Mama vor Scham nicht im Boden versinkt", so die Moderatorin.

Von der Presse erhielt sie für ihre Reaktion viel Lob - dennoch wurde ihr Post nun durch Facebook gelöscht. Man habe einen Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards festgestellt und den Beitrag deshalb entfernt, informiert Facebook Hayali lapidar. Auf ihrer Facebook-Seite reagiert Hayali gelassen und schreibt nur: "Na dann allen einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen Abend um 22.15 Uhr. LG, dh". Doch so locker Hayali selbst auf die Löschung des Posts reagiert, desto größer ist das Problem, dass sich durch die Aktion nun bei Facebook offenbart: Noch immer hat das soziale Netzwerk große Probleme damit, Hasskommentare effizient zu löschen - und den Usern transparent mitzuteilen, unter welchen Bedingungen das geschieht. Hayali wehrt sich nicht zum ersten Mal gegen beleidigende Kommentare bei Facebook. Anfang 2016 erwirkte die Journalistin eine einstweilige Verfügung gegen einen User, der sie auf der Plattform beleidigt hatte. Die getätigten Hasskommentare durfte er danach nicht wiederholen. Im April wurde ein Rentner wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.200 Euro verurteilt. Anfang des vergangenen Jahres hielt Hayali eine vielbeachtete Rede bei der Verleihung der Goldenen Kamera - schon damals kritisierte sie den Umgangston in den sozialen Netzwerken. "Was da momentan abgeht ist mit 'Verrohung der Sprache' überhaut nicht mehr zu beschreiben. Bedrohung, Beschimpfung, Beleidigung, Vergewaltigungswünsche. Keiner hört keinem mehr zu, Worte werden einem im Mund verdreht, aus dem Zusammenhang gerissen", sagte sie damals (DWDL.de berichtete).

Teilen