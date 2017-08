Netflix bringt David Letterman zurück auf den Bildschirm

© DoD

Etwas mehr als zwei Jahre nach seinem Abschied aus seiner Late Night Show hat David Letterman nun sein Comeback angekündigt. Im kommenden Jahr wird er bei Netflix mit einer Talk-Sendung zu sehen sein.



08.08.2017

David Letterman - der Name war wie kaum ein anderer mit dem Late-Night-Genre verbunden. Kein anderer stand länger für eine Late-Night-Show vor der Kamera, er war Vorbild für etliche der heutigen Moderatoren - und auch für die einstige "Harald Schmidt Show". Im Mai 2015 nahm er aber Abschied nach 6.028 Episoden der Sendungen "Late Night" und "Late Show".

Doch inzwischen hat er offenbar genug vom Ruhestand - oder wie er es ausdrückt: "Was ich gelernt habe: Wenn du in Rente gehst, um mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen, solltest du das zuerst mit deiner Familie besprechen..." In den nächsten Monaten hat er jedenfalls wieder etwas weniger Zeit für die Familie, weil er mit den Dreharbeiten für eine neue Netflix-Reihe beschäftigt ist.

In dem noch namenlosen Format, von dem zunächst mal sechs einstündige Folgen produziert werden, soll er zum Einen eingehende Gespräche mit "außergewöhnlichen Menschen" führen. Pro Sendung soll es nur einen solchen Talkgast geben. Zum Anderen wird er außerhalb des Studios unterwegs sein, um Themen auf seine eigene Art, mit der ihm eigenen Neugier und seinem Humor, zu ergründen.

"Schon David Letterman zu treffen war aufregend - stellen Sie sich vor, wie aufregend es nun ist, eine Zusammenarbeit ankündigen zu können. David Letterman ist eine Ikone des Fernsehens und ich kann es kaum erwarten ihn draußen in der Wildnis zu sehen, befreit von seinem Schreibtisch, wie er die Personen interviewt, die ihn am meisten interessieren", schwärmt Netflix-Boss Ted Sarandos und fügt mit Blick auf sein seit seinem TV-Abschied deutlich verändertes Aussehen hinzu: "Ob er seinen Bart weiter tragen wird, müssen wir noch sehen."

Produziert wird das Format von RadicalMedia und Lettermans eigener Produktionsfirma Worldwide Pants.

