AXN zeigt finale "Kingdom"-Staffel ab Ende Oktober

Die Mixed-Martial-Arts-Serie "Kingdom" geht in die finale Runde: AXN zeigt die letzten zehn neuen Folgen ab Ende Oktober immer donnerstags und etwas später als zuletzt. In den USA war das Finale gerade erst zu sehen.



10.08.2017 - 10:59 Uhr von Timo Niemeier 10.08.2017 - 10:59 Uhr

Die ersten zwei Staffeln von "Kingdom" waren bereits bei AXN zu sehen, nun holt der Bezahlsender die finale dritte Staffel ebenfalls recht schnell ins deutsche Fernsehen. Ab dem 26. Oktober sind die finalen zehn Folgen immer donnerstags ab 21:50 Uhr zu sehen. Zuletzt zeigte AXN die Serie noch zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Im Anschluss an die Ausstrahlung sind die jeweiligen Folgen auch in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia sowie in bei Entertain abrufbar.

Bereits ab dem 1. Oktober sind alle 30 Folgen der bisherigen Staffeln komplett bei Vodafone und Unitymedia verfügbar. Inhaltlich geht die Familiensaga in der finalen Staffel um Alvey Kulina (Frank Grillo) und sein Mixed-Martial-Arts-Studio in die entscheidende letzte Runde. Die Familie musste harte Rückschläge im Käfig einstecken, doch ihr Band hält so stark wie nie zuvor. Die Momente, in denen ihre Träume zerschmettert wurden, lassen sie nicht mehr los. Noch immer gibt es Hoffnung darauf, dass ein einziger siegreicher Augenblick eine bessere Zukunft bringt.

Alvey ist unfähig, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen und riskiert alles, um eine vergangene Niederlage zu rächen. Sein Sohn Nate (Nick Jonas) spielt den Vermittler in der Familie und verbirgt dabei noch immer ein großes Geheimnis, das seine Karriere gefährden könnte. Nachdem Jay (Jonathan Tucker) seinen Titelkampf gegen seinen Gegner und Freund Ryan (Matt Lauria) verloren hat, bekommt er auch außerhalb des Käfigs immer mehr Schwierigkeiten. Lisa (Kiele Sanchez) kehrt in der finalen Staffel zurück. Sie hat zu sich selbst gefunden und versucht nun ihre Kämpfer auf ein neues Level zu bringen.

