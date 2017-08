PR-Aktion für T-Mobile: Puls 4 beschleunigt Werbung

© Puls 4

Wer in den Werbeblöcken der Primetime-Filme am Wochenende bei Puls 4 noch etwas erkennen will, muss wohl ganz genau hinschauen. Für eine PR-Aktion wird die Werbung deutlich schneller abgespielt als üblich.



10.08.2017 - 12:07 Uhr von Timo Niemeier 10.08.2017 - 12:07 Uhr

Werbungtreibende Unternehmen und ihre Agenturen suchen immer wieder nach neuen Möglichkeiten, um Kunden ihre Botschaften schmackhaft zu machen. Ein etwas ungewöhnlicher Ansatz kommt nun aus Österreich: Im Rahmen einer PR-Aktion für T-Mobile werden die Werbeblöcke der beiden Primetime-Filme am kommenden Samstag und Sonntag beim Privatsender Puls 4 deutlich schneller abgespielt als sonst. Die verschiedenen Spots laufen dann in der zehnfachen Geschwindigkeit über den Sender, dadurch verkürzt sich auch der Werbeblock insgesamt.

Betroffen von der Aktion sind die Werbeblöcke in den beiden Filmen "Fast & Furious Five" und "Kill the Boss", die Puls 4 am Wochenende jeweils zur besten Sendezeit ausstrahlt. Hinter dem Projekt steht die Mediaagentur Mediacom, die damit das "ultraschnelle, unlimitierte WLAN-Internet für zuhause" von T-Mobile bewirbt. Man schaffe damit "die schnellste Werbeunterbrechung Österreichs", heißt es von den beteiligten Unternehmen.

Omid Nocidi, COO der Mediacom, erklärt: "In der österreichischen TV Landschaft sieht man leider viel zu selten kreative Umsetzungen, die sich abseits der bekannten Sonderwerbeformen bewegen. Mit dem T-Mobile Speedwerbeblock haben wir ein außergewöhnliches Projekt initiiert, das nicht nur Impact kreiert und den Produkt USP deutlich in Szene setzt, sondern dabei die auch Reichweite von TV nutzt. Mit dieser einzigartigen Umsetzung wird das Produktversprechen für die Zielgruppe erlebbar gemacht. Mehr Zeit für alle, denen es nicht schnell genug gehen kann. Von guter Werbung haben alle was."

