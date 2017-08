"Die Zeit" bringt englischsprachiges Magazin heraus

© Zeit Germany

Unter dem Namen "Zeit Germany" bringt die Wochenzeitung "Die Zeit" ab sofort ein englischsprachiges Magazin heraus, das allerdings nicht käuflich zu erwerben ist. Es richtet sich an internationale Studierende und Nachwuchswissenschaftler.



10.08.2017 - 13:32 Uhr von Alexander Krei 10.08.2017 - 13:32 Uhr

"Die Zeit" bringt ein englischsprachiges Magazin auf den Markt. Schon an diesem Donnerstag erscheint die erste Ausgabe von "Zeit Germany". Das Heft beleuchtet die deutsche Hochschul- und Wissenschaftslandschaft und richtet sich an internationale Studierende und Nachwuchswissenschaftler. Es ist zudem nicht käuflich erhältlich, sondern soll weltweit über Partner wie den DAAD, das Goethe-Institut oder die deutschen Botschaften kostenlos vertrieben werden.

"Immer mehr Menschen im Ausland interessieren sich dafür, in Deutschland zu lernen, zu forschen oder zu arbeiten. Diesem großen Interesse tragen wir mit 'Zeit Germany' Rechnung", erklärte "Zeit Germany"-Herausgeber Manuel J. Hartung, der gleichzeitig das Ressort "Chancen" leitet. Auf 68 Seiten will das Magazin die Möglichkeiten des Studieneinstiegs in Deutschland skizzieren und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie den deutschen Alltag aufzeigen.

