Auch A&E erstrahlt bald in einem neuen Design

© A+E Networks

Nachdem A+E Networks bereits History einem umfassenden Relaunch unterzogen hat, folgt mit A&E nun der nächste Kanal. Ab Ende August ist das globale Rebranding der Marke on Air zu sehen, auch die Webseite sieht anders aus.



10.08.2017 - 14:48 Uhr von Timo Niemeier 10.08.2017 - 14:48 Uhr

Erst Ende Juni hat A+E Networks das neue Design für seinen Sender History vorgestellt, nun wird man auch A&E eine neue Optik verpassen. Ab Ende August erstrahlt der Sender in einem neuen On- und Off-Air-Design. Eine der ersten Sendungen, die in einem neuen Design erstrahlen, ist die zweistündige Doku "L.A. in Flammen - Das Schicksalsjahr 1992" am 26. August. Das Rebranding umfasst sowohl eine neue Typografie als auch eine aktualisierte Farbgestaltung - das A&E-Logo kommt nunmehr in Weiß und Schwarz daher. Auch die Webseite des Senders wird einem umfassenden Relaunch unterzogen.





Sebastian Wilhelmi, Director Marketing & Communications bei A+E Networks Germany, sagt: "A&E stellt besonders in seinen starken Factual Crime und Lifechange Formaten die Menschen uneingeschränkt in den Vordergrund. In Programmen wie '60 Days In – Undercover im Knast', 'Cold Case Files', der eigenproduzierten deutschen Reihe 'Protokolle des Bösen' sowie in Doku-Reihen wie 'Leah Remini: Ein Leben nach Scientology' oder der Sendung 'L.A. in Flammen – Das Schicksalsjahr 1992' kommt der Zuschauer den Ereignissen dadurch besonders nah. Diese Nähe und Authentizität des A&E Programms spiegelt sich in den Designelementen des neuen A&E Grafikpakets wider."

Teilen