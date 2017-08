Soost versucht sich ab September als Dailytalker

© RTL II / Celebrity Sports Media by DS TV KG

Ab Mitte September will sich RTL II an einem Comeback der längst vergessen geglaubten Dailytalks probieren. Mit Moderator Detlef Soost setzt der Sender auf bewährte Themen der Vergangenheit - von Beziehungsstress bis Vaterschaftstests.



10.08.2017 - 16:35 Uhr von Alexander Krei

Die Zeiten, in denen das Land von einer Dailytalk-Schwemme überflutet wurde, sind lange vorbei. Mit "Detlef Soost" will sich RTL II allerdings demnächst an einem Comeback im Nachmittagsprogramm versuchen. Dafür steht inzwischen auch ein Ausstrahlungstermin fest: Zu sehen gibt es die Talkshow, hinter der die Produktionsfirma Constantin Entertainment steht, ab dem 18. September jeweils montags bis freitags um 15:00 Uhr. Aktuell zeigt der Sender dort dort noch die Scripted Reality "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifel", die fortan nur noch mit einer Folge um 16:00 Uhr laufen wird.

Die Themen, um die es in der neuen Sendung geht, erinnern tatsächlich an frühere Talkshows: Vaterschaftstests, Mobbing, Luxus, Armut und Beziehungsprobleme sollen im Zentrum stehen. Moderator Detlef Soost, der sich einst als Choreograph bei "Popstars" einen Namen machte, wird mit seinen Gästen darüber sprechen, das Publikum zu Wort kommen lassen und auch mit seiner eigenen Meinung nicht hinter dem Berg halten, kündigt RTL II an.

RTL-II-Geschäftsführer Andreas Bartl will sich mit "Detlef Soost" klar von den Daytime-Programmen der Konkurrenz unterscheiden. "Das Genre Daytime-Talk ist in allen großen TV-Märkten der Welt etabliert, nur bei uns gänzlich verschwunden, nachdem es mal eine Übersättigung gab", sagte er in dieser Woche im DWDL.de-Interview. "Wir finden das Genre spannend und die junge Zielgruppe von RTL II kennt das schon gar nicht mehr, für die ist das neu. Und wenn wir uns den regen Austausch auf den Social Media-Plattformen ansehen, dann mangelt es ja auch nicht an Diskussionsthemen."

In der Primetime will sich RTL II dagegen demnächst wieder seiner Doku-Reihe "Hartz und herzlich" widmen. Nachdem man am Dienstag, den 5. September noch einmal in die Eisenbahnsiedlung nach Duisburg zurückkehrt, geht es ab dem 12. September dienstags um 20:15 Uhr in die "Plattenbauten von Bitterfeld-Wolfen". Geplant sind drei Folgen, die von UFA Show & Factual produziert werden. Ab dem 20. September gibt's mittwochs um 21:15 Uhr zudem neue Folgen von "Babys! Kleines Wunder - großes Glück" zu sehen.

