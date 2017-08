RTL pilotiert Nachmittags-Format mit Motsi Mabuse

© RTL/Robert Grieschek

Bei RTL arbeitet man in diesen Tagen bekanntlich kräftig an Neuerungen für den Nachmittag, wo man sich ein Stück weit von Scripted Reality lösen will. Getestet werden soll demnächst auch ein neues Umstyling-Format mit Motsi Mabuse.



11.08.2017 - 08:13 Uhr von Uwe Mantel 11.08.2017 - 08:13 Uhr

Eine der größeren Baustellen im RTL-Programm ist in diesen Monaten der Nachmittag, den RTL in den letzten Jahren zwischen 14 und 17:30 Uhr durchweg mit Scripted Reality bestritten hat - allerdings mit nachlassendem Erfolg. Im Frühjahr konstatierte RTL-Chef Frank Hoffmann daher auch öffentlich in einem "Horizont"-Interview: "Auf allen großen Sendern verlieren die gescripteten Dokusoaps Reichweite und Marktanteil, weil es inzwischen ein Überangebot gibt." Derzeit wird daher kräftig für die Daytime entwickelt - und zwar nicht nur im Scripted-Reality-Bereich. "Wir arbeiten auch jenseits dessen in andere, verschiedene Richtungen, etwa im Real-Life-Bereich."

Im Juni schickte RTL bereits einen ersten Test-Ballon auf Sendung: "Verkauf's zu Haus" konnte sich in seiner Test-Woche allerdings nicht für eine Fortsetzung empfehlen und holte im Schnitt nur 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Entmutigen lassen will man sich bei RTL aber nicht so schnell und entwickelt weiter. Unter anderem pilotiert man derzeit auch ein neues Nachmittags-Format mit Motsi Mabuse, wie RTL auf DWDL.de-Anfrage bestätigt.

In dem Umstyling-Format treten zwei professionelle Stylisten gegeneinander an, um jeweils einem Modemuffel ein grundsätzliches Makeover zu verpassen. Wer das überzeugender Umstyling umgesetzt hat, entscheidet am Ende die unter anderem aus "Let's Dance" bekannte Motsi Mabuse, die sich auch schon während des Prozesses immer wieder mit Kommentaren aus der Greenbox zu Wort melden wird - ganz ähnlich also wie man es von "Shopping Queen" auf Vox kennt.

Produziert wird das neue Format von Filmpool Entertainment. Einen Ausstrahlungs-Zeitpunkt für die Pilotfolgen nannte RTL noch nicht.

