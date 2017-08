RTL will "Bachelor"-Ableger nach Deutschland holen

© RTL / Armanda Claro

In den USA sorgte die Realityshow "Bachelor in Paradise" gerade mit einem Sex-Skandal für Aufsehen. Jetzt will RTL den "Bachelor"-Ableger auch nach Deutschland holen. "Bachelor" und "Bachelorette" gehen indes unvermindert weiter.



11.08.2017 - 12:52 Uhr von Alexander Krei 11.08.2017 - 12:52 Uhr

Bei RTL werden Singles auch im kommenden Jahr um die berühmt-berüchtigte "letzte Rose" buhlen - gut möglich, dass der Kölner Sender das "Bachelor"-Franchise sogar noch ausbauen wird. "Wir machen sowohl mit dem 'Bachelor' als auch mit der 'Bachelorette' weiter. Daneben arbeiten wir aktuell an einem Spin-Off und überlegen, auch 'Bachelor in Paradise' für den deutschen Markt zu adaptieren", sagte Markus Küttner, Bereichsleiter Comedy & Real Life bei RTL, im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. Entschieden sei hinsichtlich des Ablegers aber noch nichts.

Im Zentrum der Show stehen ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kandidaten. In den USA wird "Bachelor in Paradise" in diesem Herbst bereits in die vierte Staffel starten. Die Show hatte kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, weil es am Set im Pool offenbar zu sexuellen Handlungen zwischen zwei Kandidaten der Show gekommen sein soll. Zwischenzeitlich stand sogar der Vorwurf der Vergewaltigung im Raum. Zumindest die Kandidatin soll so betrunken gewesen sein, dass sie nicht ihr Einverständnis geben konnte. Die Produktion wurde später allerdings fortgesetzt. Änderungen bei Regeln und Abläufen der Show sollen künftig gewährleisten, die Sicherheit aller Beteiligten zu verbessern.

Mit den Quoten der jüngst bei RTL zu Ende gegangenen "Bachelorette"-Staffel zeigte sich Markus Küttner indes zufrieden. Dass die einjährige Pause etwas mit den Rekord-Zahlen zu tun hatte, glaubt er jedoch nicht. "Es ist vielmehr so, dass wir mit Jessica als 'Bachelorette' ein gutes Händchen hatten. Da kam uns womöglich zugute, dass wir mit einer prominenten Besetzung ins Spiel gegangen sind. Wie das alles inhaltlich verläuft, weiß man vorher aber nie. Das macht es für die Zuschauer und auch für uns Verantwortliche immer wieder spannend."

Das komplette Interview mit Markus Küttner lesen Sie hier. Darin geht es unter anderem auch um "Ninja Warrior Germany" und die Comedy-Pläne von RTL.

