"Wontorra": Sky verpflichtet Hamann und bindet Journalisten

© Sky

Kurz vor dem Start des neuen Bundesliga-Talks "Wontorra" hat Sky einige neue Details zur Sendung verraten. So hat der Sender zehn Journalisten exklusiv an sich gebunden, beim "Doppelpass" werden sie damit nicht mehr zu sehen sein.



11.08.2017 - 13:13 Uhr von Timo Niemeier 11.08.2017 - 13:13 Uhr

Am kommenden Sonntag startet der neue Sky-Talk "Wontorra", mit dem Moderator Jörg Wontorra noch einmal angreifen will. Weil Sky die Sendung ausgerechnet sonntags zwischen 10:45 und 12:30 Uhr zeigt, kommt es zu einem direkten Duell mit Wontorras früherem Arbeitgeber Sport1 - dort läuft der "Doppelpass" nach wie vor mit großem Erfolg. Kurz vor dem Start der neuen Sendung hat Sky nun noch einmal einige Details bekanntgegeben, durch die man schon erahnen kann, wie ernst man den "Doppelpass" nimmt.

So hat Sky zehn Sportjournalisten exklusiv an sich und die Sendung gebunden. Ihnen ist es damit untersagt, künftig in anderen Formaten aufzutreten - das zielt natürlich ganz klar auf den "Doppelpass" ab, in dem die Journalisten künftig nicht mehr zu sehen sein werden. Zu den zehn Journalisten gehören Rafael Buschmann (Spiegel), Henning Feindt (Sport-Bild), Frank Hellmann (freier Journalist), Tobias Holtkamp (Digitalchef Sporttotal AG, Kolumnist), Freddie Röckenhaus (SZ), Philipp Selldorf (SZ), Carli Underberg (Bild), Lucas Vogelsang (Welt), Lars Wallrodt (Welt) und Julien Wolff (Welt).

Das sind einige bekannte Sportjournalisten, die teilweise bislang auch im "Doppelpass" aufgetreten sind - hier muss sich Sport1 nun um neue Experten bemühen. Bei "Wontorra" werden künftig zwei der genannten Journalisten bei jeder Sendung mitdiskutieren. Hinzu kommt Dietmar Hamann, den Sky als festen Gast an der Seite von Jörg Wontorra verpflichtet hat. Hamann arbeitet bereits seit 2014 als Sky-Experte.

Burkhard Weber, Chefredakteur Sky Sport, lobt Hamann und sagt zur exklusiven Bindung der Sportjournalisten an Sky: "Dietmar Hamann ist bekannt für seine klare Meinung und eckt damit auch gerne mal an. Das macht ihn zur perfekten Besetzung an der Seite von Jörg Wontorra. Diese Meinungsstärke garantiert auch unser fester Journalisten-Pool. Wir freuen uns, dass wir zehn angesehene Sport-Journalisten fest binden konnten, die ihre Einblicke und Einschätzungen in Fußball-Talks künftig nur noch bei Sky teilen werden."

Am kommenden Sonntag werden aber weder Hamann noch die genannten Journalisten bei "Wontorra" zu sehen sein. Zum Auftakt führt Jörg Wontorra ein Einzelgespräch mit Bayern-Präsident Uli Hoeneß. Eine Woche später starten dann die regulären Ausgaben - dann auch mit Hamann und den wechselnden Sportjournalisten. Diskutieren wird die Runde dann unter anderem mit BVB-Chef Hans-Joachim Watzke.

Teilen