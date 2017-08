Disney Channel: Vermarktungschef löst Lars Wagner ab

© Disneymedia+

Über drei Jahre nach dem Start im Free-TV kommt es zum Wechsel an der Spitze des Disney Channels. Vermarktungschef Thorsten Braun folgt auf Lars Wagner und verantwortet beide Posten künftig in Personalunion. Er wird für steigende Quoten sorgen müssen.



11.08.2017 - 13:36 Uhr von Alexander Krei 11.08.2017 - 13:36 Uhr



Der Disney Channel bekommt überraschend einen neuen Chef: Lars Wagner (Foto), der den Sender hierzulande vom Bezahlfernsehen ins Free-TV führte, wird künftig im Bereich Digital Innovation für die Walt Disney Company imtätig sein. "In den letzten Jahren durfte ich einige Meilensteine für das Unternehmen mitgestalten", sagt Wagner. "Mein besonderer Dank gehören Roger Crotti und dem gesamten Disney-Channel- und Marketing-Team. Jetzt freue ich mich in meiner neuen Rolle auf spannende Herausforderungen in dieser großartigen Company."

Die Position des General Managers Disney Channels in Deutschland, Österreich und der Schweiz - wie es ganz offiziell heißt -, übernimmt im Gegenzug Vermarktungschef Thorsten Braun. Er übt die neue Tätigkeit ab sofort neben seiner bisherigen Aufgabe als Vice President & Generalmanager des Vermarkters Disneymedia+ aus und verantwortet damit nun also die gesamte Disney-Senderfamilie mit dem Disney Channel im Free-TV sowie Disney Junior, Disney XD und Disney Cinemagic im Pay-TV im deutschsprachigen Raum.

Im Haus kennt sich Braun bestens aus: Er ist seit vier Jahren bei Disney tätig und hat seither die integrierte Vermarktungsorganisation für Disney in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgebaut. Nun gilt es, für steigende Marktanteile zu sorgen. Tatsächlich treten die Quoten des Disney Channels seit dem Free-TV-Start vor mehr als drei Jahren auf der Stelle. "Wir sehen noch sehr viel Potenzial im Disney Channel", erklärte Lars Wagner Anfang 2016 im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de.

Viel getan hat sich aus Quotensicht seither jedoch nicht. Im Juli lag der Marktanteil in der Kinder-Zielgruppe bei 8,9 Prozent - sowohl Super RTL als auch der öffentlich-rechtliche Kinderkanal schafften doppelt so viel. Die Ansprüche des Micky-Maus-Konzerns dürften vermutlich höher liegen als ein abgeschlagener dritter Platz.

