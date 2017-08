Neue Saison bringt neues Design für ZDF-Sport-Formate

© ZDF

Statt wie in den letzten Jahren im Ersten wird das Eröffnungsspiel der 1. Fußball-Bundesliga nun im ZDF zu sehen sein. Dort nutzt man die Gelegenheit, um die diversen Sport-Formate in neuem Outfit zu präsentieren.



14.08.2017 - 17:17 Uhr von Uwe Mantel 14.08.2017 - 17:17 Uhr

Mit Beginn der neuen Bundesliga-Saison ändert sich in Rechtefragen bekanntlich einiges - unter anderem, was das weiterhin live im Free-TV übertragene Eröffnungsspiel der neuen Saison angeht. Während in den letzten Jahren die Rechte bei der ARD lagen, ist die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen am kommenden Freitag im ZDF zu sehen. Moderieren wird dann Jochen Breyer, als Experte steht Oliver Kahn an seiner Seite, Live-Reporter ist Béla Réthy.

Zum Start in die neue Bundesliga-Saison hat das ZDF unterdessen auch beim Outfit seiner Sport-Formate Hand angelegt. Fürs "Aktuelle Sportstudio" am Samstagabend gibt's ebenso wie für "ZDF Sport-Extra" und die "ZDF Sport-Reportage " neben einem neuen Studio-Design auch ein neues On-Air-Design. Das neue Studio solle "durch eine vielfältige Medientechnik eine dynamischere Inszenierung der einzelnen Formate ermöglichen", heißt es vom ZDF. Das neue On-Air-Design orientiere sich an den modifizierten Studios und soll so für ein "markantes, stimmiges Erscheinungsbild" sorgen.



© ZDF/Rico Rossival

