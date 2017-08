Erster Einblick: So sehen die ZDF-Sportformate künftig aus

© ZDF/Rico Rossival

Mit Beginn der neuen Bundesliga-Saison werden die ZDF-Sportformate - vom "Aktuellen Sportstudio" bis zu "ZDF Sport-Extra" - ab Freitag aus einem neuen Studio präsentiert. Nun gewährt das ZDF einen ersten Einblick.



15.08.2017 - 13:39 Uhr von Uwe Mantel 15.08.2017 - 13:39 Uhr

Wer am Freitag das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison sieht, wird zum ersten Mal einen Eindruck der neuen Optik erhalten, in der sich alle ZDF-Sportformate künftig präsentieren - vom "Aktuellen Sportstudio" über die "ZDF-Sportreportage" bis zu "ZDF Sport-Extra". Überarbeitet wurden das On-Air-Design ebenso wie das Studio. Nun hat das ZDF einen etwas umfangreicheren Einblick in die neue Optik gewährt. In der folgenden Bilderstrecke können Sie sich selbst ein Bild machen.

