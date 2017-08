Hitze in Vietnam: ZDF muss Film-Dreh abbrechen

© ZDF/Simon Farmakas

Die hohen sommerlichen Temperaturen in Vietnam haben dazu geführt, dass die Dreharbeiten für einen neuen ZDF-Film mit Inez Bjørg David in der Hauptrolle vor wenigen Wochen abgebrochen werden mussten. Nun wird besprochen, wie es weitergeht.



16.08.2017 - 10:37 Uhr von Alexander Krei 16.08.2017 - 10:37 Uhr

Für einen neuen Zweiteiler der "Herzkino"-Reihe "Ein Sommer in..." ließ das ZDF zwischen Anfang Mai und Ende Juni in Vietnam drehen. Dabei verlief jedoch nicht alles nach Plan: Wegen starker Hitze mussten die Dreharbeiten der Ariane Krampe Filmproduktion nämlich vorzeitig abgebrochen werden. Das bestätigte der Sender in der aktuellen Ausgabe der "Bild"-Zeitung.

"Der heiße und feuchte Sommer 2017 in Vietnam hat zu Verschiebungen im Drehplan geführt", teilte das ZDF mit. "Und wegen der Schwierigkeit, Drehplanänderungen, Drehgenehmigungen und Anschlussverpflichtungen der Darsteller zusammenzubekommen, hat man sich am 30. Drehtag entschlossen abzubrechen.“

Dem Bericht zufolge soll Hauptdarstellerin Inez Bjørg David, die aktuell für den RTL-Film "Das Joshua-Profil" vor der Kamera steht, wegen eines Hitzschlages sogar ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Durch den Abbruch ist zudem ein finanzieller Schaden entstanden. Ein ZDF-Sprecher erklärte, dass die Gespräch mit den beteiligten Seiten bereits "in vollem Gange" seien.

