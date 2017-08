Funke-Tochter: Gong Verlag übernimmt VoD-Infoportal

© Funke Mediengruppe

Wer wissen will, auf welchen VoD-Plattformen bestimmte Serien und Filme zu sehen sind, kann das bei Portalen wie WerStreamt.es nachschauen. Diese Plattform hat nun der Gong Verlag der Funke Mediengruppe gekauft.



16.08.2017 - 18:08 Uhr von Timo Niemeier 16.08.2017 - 18:08 Uhr

Der zur Funke Mediengruppe gehörende Gong Verlag wird das VoD-Informationsportal WerStreamt.es zum 1. Oktober übernehmen. Über den Kaufpreis machen die beteiligten Unternehmen keine Angaben. Auf der Plattform können User nachschauen, auf welchen VoD-Plattformen einzelne Titel zu sehen sind. "WerStreamt.es ist die ideale Ergänzung unseres Portfolios aus gedruckten Programmzeitschriften, Online-EPGs und Apps", sagt Michael Geringer, Geschäftsführer der Funke-Zeitschriften. "Mit dieser Übernahme sichern wir uns vom Start weg auch bei der Information über das 'On Demand'-Angebot eine marktführende Position."

WerStreamt.es wurde Ende 2014 von Johannes Hammersen in München gestartet und war eines der ersten dieser Art am deutschen Markt. Hammersen und sein Team wechseln nach dem Verkauf ebenfalls zur Funke Mediengruppe. Der Gründer wird das Portal auch weiterhin operativ betreuen und weiterentwickeln. "Funke hat eine der umfassendsten und stetig wachsenden Datenbanken mit Informationen zu Filmen und Serien im deutschen Markt – mit diesem Wissensschatz im Hintergrund werden wir WerStreamt.es weiterentwickeln, um neue Features ergänzen und die Marktführerschaft weiter ausbauen", sagt er.

