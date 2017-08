Dritte Runde: Das Münchener Seriencamp wächst weiter

© Seriencamp

Im Oktober findet bereits zum dritten Mal das Seriencamp in München statt. Erstmals gibt es neben dem Festival auch eine zweitägige Conference für die Branche, die aus dem bisherigen Professional Day hervorgegangen ist. Derzeit läuft ein Call for projects für neue Serienideen.



18.08.2017 - 15:00 Uhr von Thomas Lückerath 18.08.2017 - 15:00 Uhr

Die Münchener Hochschule für Film & Fernsehen ist seit 2015 Austragungsort des Seriencamps, dem nach eigener Angabe ersten deutschen Festival für Serien und TV-Kultur. Vom 26. bis 29. Oktober diesen Jahres findet das Seriencamp nun bereits zum dritten Mal statt. Und das diesmal in leicht veränderter Form.



In diesem Jahr wird die inzwischen gewachsene Veranstaltung erstmals in zwei Segmente - Festival und Conference - gegliedert: Neben den Screenings und Q&As für Serienfans widmet sich die Conference der Branchensicht auf die Herausforderungen der Serienproduktion und einem Werkstattblick auf brandneue Projekte. Dieser "Work in Progress" wird auch in diesem Jahr von DWDL.de begleitet.

Neu ist in diesem Jahr die Co-Production Session. Im Rahmen dieser Initiative werden sechs internationale Serien-Projekte einem ausgewählten Publikum aus Produzenten, Vertrieben, Sendern, Investoren und potenziellen Partnern vorgestellt. Diese Pitching-Sessions sollen laut Veranstalter durch anschließende One-on-One-Meeting zwischen jeweils interessierten Parteien komplettiert werden. Noch bis Montag, 21. August, läuft die Einreichungsfrist für diese Pitching Session . Rachel Glaister (All3Media, UK), Liselott Forsman (YLE, Finnland), Harold Valentin (Mother Production, Frankreich), Sebastian Krekeler (ZDF Enterprises) und Marcus Ammon (Sky Deutschland) bilden das Advisory Board und entscheiden, welche eingereichten Projekte im Oktober die Bühne des Seriencamps für sich nutzen können.Neben schon konkreteren Serienprojekten haben auch Autoren mit Serienideen im frühen Stadium eine Chance, sich beim Seriencamp dem Fachpublikum zu stellen. Acht Projekte werden zur Teilnahme an der Pitching-Session eingeladen am 26. Oktober in München eingeladen. Die Einreichungsfirst für diesen Writers’ Vision Pitch endet am 4. September

Für die Teilnahme an der Conference des Seriencamps gelten bis Ende August noch Early Bird-Tarife: Das Industry Ticket ermöglicht den Zugang zu allen Veranstaltungen und kostet derzeit 190 Euro (später 275 Euro). Das Creative Ticket (jetzt 99 Euro, später 150 Euro) beinhaltet alle Veranstaltungen außer der Co-Production Session, der Eröffnungsparty und dem Networking Brunch.

