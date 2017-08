Sportdeutschland.TV bekommt neue Doppelspitze

© DOSB New Media GmbH

Nach fünf Jahren im Unternehmen verlässt Oliver Beyer den Online-Sportsender Sportdeutschland.TV, an dem ProSiebenSat.1 die Mehrheit hält. Eine Doppelspitze übernimmt, zudem verlässt das Unternehmen seinen Kölner Standort.



18.08.2017 - 14:02 Uhr von Alexander Krei 18.08.2017 - 14:02 Uhr

Der Online-Sportsender Sportdeutschland.TV steht vor einigen Veränderungen. Neben einem Umzug von Köln nach Unterföhring gibt es fortan auch eine neue Doppelspitze: Oliver Beyer übergibt die Unternehmensleitung nach fünf Jahren als Geschäftsführer an Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer. "Es war mir wichtig, den Umbau der DOSB New Media mitzugestalten und abzuschließen", so Beyer. "Mit dem hochmotivierten Team um Björn und Michael, der Vernetzung in die Welt des Sports über den DOSB und den Zugang zur TV- und Medienbranche durch ProSiebenSat.1 ist das Unternehmen nun für die Weiterentwicklung von Sportdeutschland.TV bestens aufgestellt."

Beyer will sich nun neuen Aufgaben widmen, erklärte er am Freitag. Seine Nachfolger sind bereits seit 2015 beziehungsweise 2016 Geschäftsführer der Gesellschaft und kennen sich somit im Unternehmen aus. Björn Beinhauer soll sich künftig um die Skalierung von Sportdeutschland.TV durch technische Weiterentwicklung der Plattform und Erweiterung des Contentportfolios kümmern. Michael Gerhäußer soll bei DOSB New Media sein Know-how seinen beruflichen Stationen in der Sportmedienbranche sowie als Verantwortlicher für das Portal ran.de einbringen.

7Sports-Geschäftsführer und -COO Stefan Zant: "Wir sind Oliver Beyer für die Pionierarbeit, die er mit großem Einsatz und digitaler Kompetenz geleistet hat, sehr dankbar und wünschen ihm viel Erfolg und alles Gute auf seinem künftigen Weg. Zudem freue ich mich sehr, dass mit Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer künftig zwei versierte Sportexperten und DOSB New Media-Manager das Portal Sportdeutschland.TV gemeinsam weiter entwickeln und ausbauen werden."

Teilen