DWDL.de kürt die interessantesten Köpfe der Woche

Was hat ZDFneo-Chefin Simone Emmelius mit Apple-CEO Tim Cook gemeinsam? Und diese Beiden wiederum mit TV-Produzentin Shonda Rhimes, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Moderator Jörg Wontorra?



18.08.2017 - 16:25 Uhr von Thomas Lückerath 18.08.2017 - 16:25 Uhr

Mit einem neuen Wochenrückblick startet das Medienmagazin DWDL.de künftig ins Wochenende. Kurz und kompakt stellen wir unsere „11 der Woche“ vor. Egal ob Protagonisten vor der Kamera oder Akteure hinter der Kamera, egal ob Prominenz oder stille Helden: Wir würdigen die Köpfe, die in den vergangenen sieben Tagen in der Branche für Schlagzeilen und/oder positive Impulse gesorgt haben. Die „11 der Woche“ - präsentiert von Sky Sport News HD - wird künftig jeden Freitag neu aufgestellt. Ein Klick auf die Vorschau bringt sie zur Premiere der neuen Rubrik.



Aber die „11 der Woche“ ist nicht die einzige Neuerung diesen Sommer beim Medienmagazin DWDL.de: Bereits seit einigen Wochen veröffentlichen wir als einziger Branchendienst zusätzlich zu den Tagesmarktanteilen in unserer Zahlenzentrale auch das Durchschnittsalter des Publikums der acht großen deutschen Fernsehsender. Nach der jahrelangen, zusätzlichen Ausweisung der Zielgruppe 14-59 ist dies erneut ein ungewöhnlicher Blick auf ein in der Branche permanent schwelendes Thema.



Und dann beginnt an diesem Wochenende in der Bundesliga wieder der Kampf um die Meisterschaft - und auch unser Meister schafft wieder: Hans Hoff kehrt mit dem „Hoff zum Sonntag“ aus der Sommerpause zurück. Kommende Woche berichtet DWDL.de dann u.a. von der Constantin-Hauptversammlung in München sowie aus Schottland vom Edinburgh International TV Festival - und im September aus Los Angeles von den Creative Arts Emmys sowie den 69. Primetime Emmy Awards. Die nächste Staffel unseres "Seriendialoge"-Podcasts steht dann ebenfalls in den Startlöchern.

