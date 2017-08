Fake-Foto: "Breitbart" entschuldigt sich bei Lukas Podolski

© Breitbart

Das rechtspopulistische Nachrichtenportal "Breitbart" hat einen Bericht über Schleuserkriminalität in Spanien mit einem Foto von Lukas Podolski bebildert. Dessen Anwalt will die Seite nun abmahnen, "Breitbart" hat sich inzwischen entschuldigt.



21.08.2017 - 10:06 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2017 - 10:06 Uhr

Lukas Podolski als Flüchtling, der mit einem Jet-Ski ins vermeintlich sichere Spanien gebracht wird? Klingt absurd, ist laut dem rechtspopulistischen Nachrichtenportal "Breitbart" aber genau so gewesen. Der britische Ableger der Webseite hatte am Freitag einen Artikel für Schleuserkriminalität in Spanien veröffentlicht - und dabei ein Foto genutzt, auf dem Lukas Podolski auf einem Jet-Ski zu sehen war. Am Wochenende fiel das einigen Nutzern auf, nach und nach berichteten auch einige Medien über den vermeintlichen Flüchtling Poldi.

Inzwischen hat "Breitbart" das Foto ausgetauscht und sich bei Lukas Podolski entschuldigt. In einer kleinen Anmerkung am Ende des Artikels heißt es nun: "Breitbart London möchte sich bei Herrn Podolski entschuldigen. Es gibt keine Beweise, dass Herr Podolski einer Schleuserbande angehört oder in den Menschenhandel verwickelt ist." Man wünsche dem Fußballer alles Gute.

Die Anmerkung im Wortlaut:

Editor’s Note: A previous version of this story included an image of Lukas Podolski on a jet ski. This image appeared as an illustration of a person on a jet ski. Breitbart London wishes to apologise to Mr. Podolski. There is no evidence Mr. Podolski is either a migrant gang member, nor being human trafficked. We wish Mr. Podolski well in his recently announced international retirement.

In den Kommentaren unter dem Artikel beklagten einige User, wie es sein könne, dass Flüchtlinge Markensachen tragen. Podolski trägt auf dem Foto unter anderem eine Sonnenbrille und das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Entstanden ist das Bild während der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Podolskis Rechtsanwalt Simon Bergmann erklärte gegenüber der ARD, dass er "Breitbart" aufgrund der Nutzung des Bildes abmahnen werde. "Lukas ist nicht erfreut", so Bergmann.

Teilen