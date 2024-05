Etwas mehr als 4,4 Millionen Personen im Schnitt verfolgten im Februar 2024 die erste "Giovanni Zarrella Show" des Jahres im Zweiten; damals wurden "50 Jahre Roland Kaiser" gefeiert. Die zweite Ausgabe des ZDF-Musikprogramms hielt mit den Werten nicht mit – und fiel sogar auf die niedrigste Reichweite seit Sendestart. Am Samstag zur besten Sendezeit kam das dreistündige Programm auf nur noch 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Ermittelt wurden insgesamt 12,9 Prozent Marktanteil – auch das ist der bisher niedrigste Wert aller elf gezeigten Shows. Wenig verwunderlich, dass auch die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen niedriger ausfiel als bisher: Hier wurden 5,8 Prozent gemessen.

Der klare Tagessieg ging derweil an die ARD. Allein im Ersten sicherte sich etwa die "Tagesschau" um 20 Uhr 5,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Krimi "Unschuldig – Der Fall Julia B." schloss sich danach mit zunächst 5,03 Millionen zusehenden Personen an. Der zweite Teil, gestartet um 21:45 Uhr, erreichte dann noch 4,86 Millionen Menschen. Mit 22,7 und 23,3 Prozent Marktanteil lief es insgesamt prächtig. Bei den Jüngeren wurden 8,3 und 6,9 Prozent, also ebenfalls gute Zahlen, ermittelt.



RTLzwei fuhr derweil mit dem Film "Born to be Wild" recht gut. Er sicherte sich ab 20:15 Uhr im Schnitt 5,9 Prozent Marktanteil. Vox zeigte den ganzen Abend über und somit bis kurz nach Mitternacht die Doku "Wir sind dann mal raus", die auf durchschnittlich 5,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam. Ab kurz nach 19 Uhr hatte "Bunte Hunde" dort schon für 5,8 Prozent gesorgt.

Kabel Eins backte wie üblich samstags eher kleine Brötchen. Die erste "9-1-1 Notruf L.A."-Folge kam noch auf vergleichsweise ordentliche dreieinhalb Prozent Marktanteil bei den Jungen, danach sanken die Quoten zunächst aber auf 2,1 Prozent. Nach 22:20 und 23:15 Uhr holte die Serie noch 2,7 und 3,3 Prozent.





