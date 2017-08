Kiewel und Sievers feiern Einheits-Fest im ZDF

© ZDF/Marcus Höhn/Jana Kay

Am Tag der Deutschen Einheit findet in diesem Jahr ein Bürgerfest am Mainzer Rheinufer statt. Von dort wird das ZDF eine Open-Air-Show produzieren, in der Andrea Kiewel zusammen mit Christian Sievers zahlreiche prominente Gäste begrüßt.



21.08.2017 - 14:14 Uhr von Alexander Krei 21.08.2017 - 14:14 Uhr

Am 3. Oktober wird in Mainz anlässlich des Tags der Deutschen Einheit ein Bürgerfest gefeiert. Das ZDF plant an diesem Tag nicht nur die Übertragung des Festakts ab 12:00 Uhr, sondern will im Anschluss auch eine Sonderausgabe des "ZDF-Fernsehgartens" ausstrahlen. Andrea Kiewel meldet sich ab 13:00 Uhr gemeinsam mit "heute"-Moderator Christian Sievers mit einem Open-Air-Programm live vom Mainzer Rheinufer.

In Gesprächen und Einspielfilmen werden die prominenten Rheinland-Pfälzer Tobias Mann, Guildo Horn, Petra Gerster, Thomas Anders und Mary Roos ihre Heimat vorstellen. Daneben werden als Gäste auf der Bühne unter anderem Adel Tawil, Max Giesinger, Wincent Weiss, Glasperlenspiel, Johannes Oerding und die Rockband Silly um Frontsängerin Anna Loos erwartet. Auch Jan Josef Liefers wird mit seiner Band Radio Doria dabei sein. Hinzu kommen Michael Patrick Kelly und Alvaro Soler.

Abseits des musikalischen Programms stellt das ZDF auch Besuche von Politikern in Aussicht, die bei ihrem Rundgang über die Mainzer Festmeile bei Kiewel und Sievers vorbeischauen werden.

Teilen