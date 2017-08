"Babylon Berlin": Vermarktung für Sky-Serie läuft an

© X Filme/Degeto/Sky/Beta Film

In knapp zwei Monaten beginnt Sky mit der Ausstrahlung seiner lange angekündigten Serie "Babylon Berlin". Die Erwartungen sind hoch, wie die inzwischen angelaufene Vermarktung zeigt. Im Programm laufen zudem bereits erste Teaser.



23.08.2017 - 20:43 Uhr von Alexander Krei 23.08.2017 - 20:43 Uhr

Ab dem 13. Oktober strahlt Sky Atlantic HD die schon im Vorfeld viel beachtete Serie "Babylon Berlin" aus, die 2018 auch im Ersten zu sehen sein wird. Inzwischen hat Sky Media auch mit der Vermarktung der ersten deutschen Serien-Produktion des Pay-TV-Anbieters begonnen. Die Erwartungen in Unterföhring sind hoch: Wie der "Horizont" berichtet, bietet der Vermarkter neben der klassischen Spotbuchung auch zwei Sponsoren-Pakete an.

Diese umfassen demnach Präsenz in Trailern, Programmsponsorings sowie die Einbindung in Social Media. Mit einer halben Million Euro schlägt das Co-Sponsoring zu Buche, das Hauptsponsoring ist gar für eine Million Euro zu haben und beinhaltet darüber hinaus auch eine Präsenz auf dem Premieren-Event in Berlin. Sky-Media-Geschäftsführer Martin Michel rechnet damit, dass die Nachfrage "sehr hoch sein wird", wie er "Horizont" sagte.

Zugleich erklärte er, dass die inzwischen angelaufene Marketingkampagne die größte sein wird, die Sky hierzulande jemals für ein einzelnes Format gemacht hat. Sky-Programmchef Marcus Ammon ist von der Investition überzeugt: "Wir wollen Sky weiter in Richtung Entertainment und Fiction entwickeln und positionieren. Wir sind nicht nur der Fußballsender, sondern haben das richtige Programm für jedermann. Weltweit haben nahezu alle Pay-TV-Anbieter mit Eigenproduktionen angefangen, weil es das Profil des eigenen Angebots stärkt."

Weitere Serien-Projekte sind zudem bereits in Planung: Aktuell arbeitet Sky auch an "Das Boot" und "Acht Tage". Vom Free-TV will man sich dabei klar abgrenzen: "Wir wollen komplexe, ambivalente Geschichten erzählen und bekommen daher auch kontroversere Stoffe angeboten", so Ammon gegenüber "Horizont".

Teilen