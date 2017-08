Sky überträgt die Formel 1 ab sofort in Ultra-HD

© MG RTL D / Lukas Gorys

Die Formel 1 geht in den Saison-Endspurt und wird zumindest für Sky-Kunden schärfer: Der Pay-TV-Sender zeigt die Formel 1 ab dem nächsten Rennen nämlich erstmals in Ultra HD. Möglich wird das durch eine Zusammenarbeit mit den britischen Kollegen.



24.08.2017 - 10:32 Uhr von Alexander Krei 24.08.2017 - 10:32 Uhr

An diesem Wochenende endet die knapp vierwöchige Sommerpause in der Formel 1 - und für Sky beginnt mit dem Renn-Wochenende ein neues Kapitel. Denn erstmals wird der Bezahlsender die Motorsport-Königsklasse in Ultra HD übertragen. Das bestätigte ein Sendersprecher am Donnerstag gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Das von Sky UK produzierte native UHD-Signal wird demnach künftig auch Sky-Kunden in Deutschland und Österreich zur Verfügung gestellt. Damit kann sich der Pay-TV-Anbieter noch ein Stück weit mehr von RTL abgrenzen.

In diesem neuen Produktionsstandard werden mit Ausnahme der Qualifikation zum Grand Prix von Mexiko alle Qualifyings und Rennen der verbleibenden neun Grand-Prix-Wochenenden angeboten. "Nach der Bundesliga und der UEFA Champions League bieten wir ab sofort auch in der Formel 1 ein noch nie dagewesenes Seh-Erlebnis", so Roman Steuer, der als Executive Vice President Sports bei Sky den gesamten Sport-Bereich leitet.

Verfügbar ist das Ultra-HD-Signal derzeit über Satellit sowie das IPTV-Angebot der Telekom und vereinzelt auch in Kabelnetzen. Zusätzliche Kosten kommen auf Sky-Kunden zumindest aktuell nicht zu: Derzeit haben Kunden mit einem Premium-HD-Abonnement entsprechend ihrem gebuchten Programmpaket nämlich auch automatisch Zugang zum Ultra-HD-Angebot von Sky. Voraussetzung für den Empfang ist ein Ultra-HD-Fernseher sowie der Sky+-Pro-Receiver beziehungsweise der neue Media Receiver der Telekom.

Von der hohen Auflösung sollen nach Angaben von Sky aber auch Besitzer von Full-HD-Fernsehern profitieren. Die Übertragungen wirken auch auf Full HD herunterskaliert demnach deutlich schärfer als native Full-HD-Sendungen.

