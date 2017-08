Niedersachsen-Wahl: NDR lädt im Oktober zum TV-Duell

© NDR

Wenn die Bundestagswahl im September geschlagen sein wird, geht der Wahlkampf weiter: In Niedersachsen stehen wenige Wochen später Landtagswahlen an. Zuvor lädt der NDR die Spitzenkandidaten von SPD und CDU zum TV-Duell.



24.08.2017 - 14:43 Uhr von Timo Niemeier 24.08.2017 - 14:43 Uhr

Am 15. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Nötig wird das, weil der Regierungskoalition aus SPD und Grünen ihre Mehrheit abhanden gekommen ist, der Landtag hatte daraufhin seine Auflösung beschlossen und damit den Weg für Neuwahlen frei gemacht. Die Spitzenkandidaten von SPD und CDU stehen sich wenige Tage vor der Wahl im NDR zum TV-Duell gegenüber, das hat der Sender nun angekündigt.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und der CDU-Herausforderer Bernd Althusmann sind am Dienstag, den 10. Oktober, in einem Schlagabtausch zu sehen. Der NDR überträgt die rund 75-minütige Sendung ab 21 Uhr live. Moderiert wird das Duell von NDR-Fernsehen-Chefredakteur Andreas Cichowicz. Neben dem TV-Duell der Spitzenkandidaten soll es zur Landtagswahl auch eine Gesprächsrunde mit Vertretern weiterer Parteien geben.

