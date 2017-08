Drehstart für neue RTL-Arztserie "Lifelines"

© MG RTL D / Frank Dicks

Im Zuge seiner Serien-Offensive hat RTL auch die Produktion der Medical-Serie "Lifelines" in Aussicht gestellt. Hierfür haben nun die Dreharbeiten zu zehn Folgen begonnen, mit deren Ausstrahlung im Frühjahr 2018 zu rechnen ist.



24.08.2017 - 15:16 Uhr von Alexander Krei 24.08.2017 - 15:16 Uhr

In Köln haben die Dreharbeiten zur neuen RTL-Serie "Lifelines" begonnen, die in einem Krankenhaus der Domstadt spielt. Zehn Folgen sollen bis Mitte Februar in Köln und Umgebung entstehen, deren Ausstrahlung für das kommende Frühjahr geplant ist. Hinter der Medical-Serie steht die Produktionsfirma Sony Pictures, Produzentin ist Astrid Quentell. Als Executive Producerin fungiert Barbara Süvern, die Regie führen Heinz Dietz und Annette Ernst. Headautorin ist Annica Heine.

Jan Hartmann ("Sturm der Liebe") spielt in der Serie den ehemaligen Bundeswehr-Truppenarzt Alex, der mit seiner unkonventionellen Art immer wieder auffällt und ausspricht, was andere kaum zu denken wagen. Er folgt ausschließlich seinem Instinkt und überschreitet dafür immer wieder Grenzen. Daneben gibt es dann auch Dr. Laura Seifert, die als leitende Oberärztin der Notaufnahme tätig ist und mit Alex vor 15 Jahren eine Beziehung hatte. Dass sie inzwischen mit dem Restaurantbesitzer Richard (Marc Oliver Schulze, "Alles Klara") liiert ist, sorgt erwartungsgemäß für Zündstoff.

In weiteren Rollen sind außerdem Susan Hoecke ("Alarm für Cobra 11"), Benedikt Blaskovic ("Die Rosenheim Cops"), Jytte-Merle Böhrnsen ("Einmal bitte alles"), Tina Amon Amonsen ("Dating Daisy") und Oliver Bröcker ("Tatort - Durchgedreht") zu sehen.

"Lifelines" ist eine von gleich mehreren eigenproduzierten Serien, mit denen RTL in der kommenden Saison gegen sinkende Quoten ankämpfen möchte. Zunächst steht allerdings "Bad Cop - kriminell gut" auf dem Plan. Die neue Serie mit David Rott in der Hauptrolle läuft ab dem 21. September jeweils donnerstags um 21:15 Uhr im Anschluss an "Alarm für Cobra 11".

