CL-Spiele: ZDF verzichtet vorerst auf RB Leipzig

Das ZDF hat bekanntgegeben, welche Partien der Sender an den ersten drei Spieltagen der neuen Champions-League-Saison übertragen wird. Die Mainzer setzen vorerst nur auf Dortmund und Bayern, Fans von RB Leipzig können ihre Mannschaft aber bei Sky sehen.



25.08.2017 - 13:57 Uhr von Timo Niemeier 25.08.2017 - 13:57 Uhr

Die demnächst startende Champions-League-Saison wird die letzte sein, die auch im deutschen Free-TV läuft. Ab 2018/19 sind die Spiele nur noch bei Sky und DAZN zu sehen, in den kommenden Monaten wird das ZDF aber noch wie gewohnt einige Spiele übertragen. Nun haben die Mainzer auch bekanntgegeben, auf welche Mannschaften man an den ersten drei Spieltagen setzen wird. Fans von RB Leipzig dürfte das enttäuschen: Ihr Team wird nicht im ZDF zu sehen sein.

So wird das ZDF am ersten Spieltag am 13. September die Partie zwischen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund übertragen, an den Spieltagen zwei und drei stehen die Begegnungen des FC Bayern München auf dem Programm. Der deutsche Rekordmeister muss am 27. September zunächst auswärts bei Paris St. Germain ran, am 18. Oktober empfangen die Bayern in der eigenen Arena Celtic Glasgow. Das ZDF überträgt wie gehabt ein Mittwochsspiel pro Spieltag. Das Problem für Leipzig: An den ersten drei Spieltagen muss man nur einmal mittwochs ran. Und an diesem Tag überträgt das ZDF lieber die Dortmund-Partie. Wer Leipzig sehen will, kann das nur bei Sky tun, wo alle Spiele übertragen werden.

Da ja auch noch die jeweiligen Rückspiele anstehen, kann es natürlich sein, dass auch RB Leipzig noch im ZDF zu sehen sein wird. Die weiteren Übertragungen will das ZDF zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, logischerweise will man warten, wie die Spiele ausfallen und wie hoch die Spannung dann in den verschiedenen Gruppen sein wird. Für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl ist es die erste Saison im internationalen Geschäft überhaupt. Wer für das ZDF die Spiele als Moderator und Reporter begleiten wird, steht noch nicht fest.

