Constantin-Chef Kogel abberufen, Schröder übernimmt

Zwei Tage nach der Hauptversammlung hat der neue Aufsichtsrat von Constantin Medien Vorstandschef Fred Kogel abberufen und freigestellt. Seine Aufgaben übernimmt nun erst einmal Sport1-Chef Olaf Schröder.



25.08.2017 - 19:20 Uhr von Timo Niemeier 25.08.2017 - 19:20 Uhr

Am Mittwoch hat Fred Kogel seinen Rückzug von der Constantin-Spitze angekündigt, zuvor war schon der gesamte Aufsichtsrat zurückgetreten. Zunächst hieß es noch, er lege sein Amt zum 22. September nieder. Dass er aber noch tatsächlich so lange im Amt sein würde, konnte schon damals stark bezweifelt werden. Die Aktionäre entzogen Kogel am Mittwoch auf der Hauptversammlung das Vertrauen. Und tatsächlich hat der neue Aufsichtsrat die Bestellung von Kogel zum Vorstandsmitglied mit sofortiger Wirkung widerrufen und ihn von seinen Pflichten freigestellt. Das gab das Unternehmen nun in einer kurzen Insiderinformation bekannt.

Stattdessen hat der Aufsichtsrat nun Olaf Schröder zum neuen Vorstandsvorsitzenden berufen. Schröder ist Sport1-Chef und war bislang schon im Constantin-Vorstand vertreten, dort leitete er das Ressort Sport. Ob die Bestellung von Schröder interimsmäßig erfolgt oder eine Dauerlösung sein soll, hat das Unternehmen noch nicht bekanntgegeben.

Mit dieser Lösung scheint aber sicher, dass Schröder auch künftig im Unternehmen bleibt - ob als Vorstandsvorsitzender oder nicht. Zur Erinnerung: Auf der Hauptversammlung hatten die Aktionäre dem gesamten Vorstand die Entlastung verweigert - mit Ausnahme von Schröder. Der konnte sich bei den entsprechenden Abstimmungen auch auf die Stimmen von Bernhard Burgener verlassen, der den Machtkampf beim Medienkonzern vorerst gewonnen hat.

Eine Entscheidung des Aufsichtsrats bezüglich Finanzchef Peter Braunhofer gibt es derzeit noch nicht. Auch ihm erteilte die Hauptversammlung keine Entlastung. Braunhofer ist erst seit Dezember 2016 Finanzvorstand bei Constantin, er ersetzte damals Leif Arne Anders, der damals aus gesundheitlichen Gründen aus dem Konzern ausschied.

