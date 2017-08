Eurosport verpatzt exklusiven Bundesliga-Einstand

© Eurosport

Am Freitag wollte Eurosport erstmals ein Bundesliga-Spiel exklusiv übertragen, doch das Vorhaben ging gehörig schief. Bis weit in die zweite Halbzeit hinein gab's über den Eurosport Player nichts zu sehen. Viele Fans machten ihrem Ärger Luft.



25.08.2017 - 23:15 Uhr von Alexander Krei 25.08.2017 - 23:15 Uhr

Seit dieser Saison hält Eurosport die Exklusiv-Rechte an den Freitagsspielen der Bundesliga - doch die Exklusiv-Premiere hätte für den Sender kaum schlechter laufen können. Denn anstelle des Spiels zwischen Köln und Hamburg sahen die Fußball-Fans, die über den Eurosport Player zuschauen wollten, am Freitagabend schwarz. Anstelle der Live-Übertragung gab's zahlreiche Fehlermeldungen - wahlweise in deutscher oder englischer Sprache.

"Die Probleme sind uns bekannt, wir arbeiten bereits mit Hochdruck daran diese für unsere Zuschauer zu lösen", erklärte ein Eurosport-Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage am frühen Abend, als das Spiel erst wenige Minuten lief. Doch die Fans mussten viel Geduld aufbringen: Erst gegen Ende der Partie bekam Eurosport seinen Player zum Laufen - und profitierte von der Tatsache, dass im Kölner Stadion satte 13 Minuten nachgespielt wurden.

Gegenüber "Bild" zeigte sich Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin von Discovery Deutschland, zunächst ratlos. "Wir haben die technische Panne noch nicht identifiziert", sagte sie. "Beim Eröffnungsspiel hat alles funktioniert." Da wäre die Panne allerdings längst nicht so ärgerlich gewesen, schließlich war die Eröffnung parallel auch im ZDF zu sehen. An diesem Freitag sendete Eurosport hingegen erstmals ein Bundesliga-Spiel exklusiv - auf Alternativen konnten die Zuschauer somit nicht zurückgreifen.

Was bleibt, ist der Frust der Fans. In den sozialen Netzwerken machten sie ihrem Ärger Luft. Manche Zuschauer nahmen die kaum enden wollende Eurosport-Panne allerdings auch mit Humor - das dürfte für den Sender jedoch nur ein schwacher Trost sein. Den Start in die Bundesliga-Übertragungen hat man jedenfalls schon mal gehörig verpatzt

