"Bild" verpasst seinem wöchentlichen Talk neue Optik

Bereits ab der kommenden Woche wird der wöchentliche "Bild"-Talk "Die richtigen Fragen" in einer neuen Optik erscheinen. Sofas und mehr Licht sollen für ein freundlicheres Erscheinungsbild in der Früh sorgen.



27.08.2017 - 10:37 Uhr von Timo Niemeier 27.08.2017 - 10:37 Uhr

Der montägliche "Bild"-Talk "Die richtigen Fragen" kommt ab dem 28. August in einer neuen Optik daher, das hat Redaktionsleiter Kai Weise nun im Interview mit turi2 angekündigt. Sofas, Stühle und große rote Kissen sollen in der Früh mehr Wohlfühlatmosphäre als bislang versprühen. Man wolle eine freundlichere und frischere Optik, sagt Weise. Kuschelig werde man in den Interviews aber auch künftig nicht sein.

Der "Bild"-Talk professionalisiert sich damit ein wenig. Seit zehn Monaten begrüßen Anna von Bayern und Ali Aslan nun schon jeden Montagmorgen die Zuschauer im Livestream und reden mit Politikern und Experten über die Themen des Tages. Bislang standen die Moderatoren in einem dunklen, eher biederen Raum. Nun also der Umbau, der auch etwas mehr Studio-Atmosphäre versprühen soll.

"Wir sind noch lange nicht am Ziel und wollen sowohl in der Reichweite, aber auch in der Wahrnehmung und der Relevanz wachsen. Es ist ja kein Geheimnis und auch überhaupt nicht schlimm, dass wir als Polit-Talk noch nicht so groß sind wie diejenigen, die das jahrelang machen", sagte "Bild"-Chef Julian Reichelt vor wenigen Wochen im Gespräch mit DWDL.de. "Jeder Polittalker im TV spürt, dass wir ihnen im Nacken sitzen."

