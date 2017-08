21 neue Fälle des "Großstadtreviers" ab Oktober

© ARD/Thorsten Jander

Im Oktober kehrt das "Großstadtrevier" mit 21 neuen Folgen aus seiner Sommerpause zurück. Zu sehen sind dann noch fünf Fälle aus der Jubiläumsstaffel und 16 ganz neue Episoden. Der Montagvorabend ist damit bis Frühjahr 2018 besetzt.



28.08.2017 - 10:24 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2017 - 10:24 Uhr

Zuletzt hat der ARD-Dauerbrenner "Großstadtrevier" 30. Geburtstag gefeiert. Der erste Teil der Jubiläumsstaffel lief zwischen März und Mai 2017 und erreichte im Schnitt rund 2,35 Millionen Zuschauer. Nun kommen die restlichen fünf Folgen dieser Staffel auf die Bildschirme: Das Erste zeigt sie ab dem 9. Oktober wie gehabt immer montags ab 18:50 Uhr. Danach schließt sich gleich die 31. Staffel an, die 16 Folgen umfassen wird.

Damit stehen 21 neue Folgen des "Großstadtreviers" an, der Sendeplatz ist bis Frühjahr 2018 durchgängig bespielt. Auch in den neuen Folgen der 31. Staffel geht es wie gewohnt nicht nur um brenzlige Fäll, sondern auch um ganz menschliche Probleme des Alltags. Für Harry Möller (Maria Ketikidou) gilt es beispielsweise nach der Geburt ihres Kindes, Beruf und Fürsorge zu vereinbaren. Und Hannes Krabbe (Marc Zwinz) gelingt es einfach nicht, einen Irrtum aufzuklären. Unfreiwillig wird er zum gefeierten Helden, obwohl nicht Hannes, sondern ein Passant ein kleines Kind nach einem Fenstersturz gerettet hat. Dirk Matthies (Jan Fedder) lässt seine Kontakte zu Kiezgrößen spielen und kann so als Milieuermittler die meisten Fälle unkonventionell lösen. "Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion.

