Sky dünnt aus: Verschwindet bald auch GoldStar TV?

Noch bis Ende Oktober sind die Sender der Mainstream Media AG via Sky zu empfangen. Was danach mit GoldStar TV & Co. passiert, ist unklar. Derzeit verhandeln beide Unternehmen über eine Verlängerung des Vertrags.



28.08.2017 - 11:54 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2017 - 11:54 Uhr

In den vergangenen Monaten hat Sky sein Drittsender-Portfolio immer weiter ausgedünnt. AXN, MGM Channel und die Pay-TV-Sender von ProSiebenSat.1 sind nur drei Beispiele, wie Sky seit rund eineinhalb Jahren sukzessive das Angebot seiner Partnersender bereinigt. Mit Motorvision TV beendete man zusätzlich die exklusive Verbreitung. Nun könnte es mit GoldStar TV den nächsten Kanal treffen. Die Mainstream Media AG, die auch den Heimatkanal und Romance TV betreibt, befindet sich derzeit in Verhandlungen mit Sky, um den bestehenden Vertrag zu verlängern. Das bestätigten beide Seiten auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de.

Vor allem für GoldStar TV sieht es dabei aber offenbar gar nicht gut aus. Wie das Branchen-Portal kress.de berichtet, gebe es für den Sender keine Hoffnung mehr - er stehe nach einem Aus bei Sky sogar komplett vor dem Ende. Demnach habe es sogar schon Gespräche mit den Mitarbeitern und Geschäftspartnern gegeben, die diese auf ein Ende des Senders vorbereiten sollten. Bei der Mainstream Media AG verweist man gegenüber DWDL.de lediglich auf die laufenden Verhandlungen mit Sky.

Noch bis Ende Oktober haben Mainstream-Chef Gottfried Zmeck und Sky Zeit, um sich zu einigen. Bis dahin läuft der aktuelle Vertrag und so lange werden die drei Sender auch noch via Sky zu sehen sein. Laut kress.de sind der Heimatkanal und Romance TV nicht von den möglichen Änderungen betroffen, sie sollen demnach auf Sendung bleiben. Verhandelt wird mit Sky nach DWDL.de-Informationen aber dennoch über alle Sender der Mainstream Media AG.

